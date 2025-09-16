ブラックフライデー前哨戦！ 今年のAmazonプライム感謝祭は4日間！

Amazonはプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」を10月7日（火）0時～10月10日（金）23時59分までの4日間開催すると発表した。期間中の1万円以上の買い物でポイント付与率がアップするキャンペーン登録もすでに可能になっている。

ブラックフライデーの前哨戦とも言える「プライム感謝祭」だが、昨年10月は週末の2日間（＋先行セール2日間）だったのに対し、今年はウィークデーの4日間に拡大。セールの内容には今回も大きな期待が持てる。