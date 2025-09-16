このページの本文へ

ブラックフライデー前哨戦！ 今年のAmazonプライム感謝祭は4日間！

2025年09月16日 15時55分更新

文● 二子／ASCII

　Amazonはプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」を10月7日（火）0時～10月10日（金）23時59分までの4日間開催すると発表した。期間中の1万円以上の買い物でポイント付与率がアップするキャンペーン登録もすでに可能になっている。

Amazon

　ブラックフライデーの前哨戦とも言える「プライム感謝祭」だが、昨年10月は週末の2日間（＋先行セール2日間）だったのに対し、今年はウィークデーの4日間に拡大。セールの内容には今回も大きな期待が持てる。

プライム感謝祭のページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

