ブラックフライデー前哨戦！ 今年のAmazonプライム感謝祭は4日間！

Amazonはプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」を10月7日（火）0時～10月10日（金）23時59分までの4日間開催すると発表した。期間中の1万円以上の買い物でポイント付与率がアップするキャンペーン登録もすでに可能になっている。
ブラックフライデーの前哨戦とも言える「プライム感謝祭」だが、昨年10月は週末の2日間（＋先行セール2日間）だったのに対し、今年はウィークデーの4日間に拡大。セールの内容には今回も大きな期待が持てる。
Amazonはプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」を10月7日（火）0時～10月10日（金）23時59分までの4日間開催すると発表した。期間中の1万円以上の買い物でポイント付与率がアップするキャンペーン登録もすでに可能になっている。
ブラックフライデーの前哨戦とも言える「プライム感謝祭」だが、昨年10月は週末の2日間（＋先行セール2日間）だったのに対し、今年はウィークデーの4日間に拡大。セールの内容には今回も大きな期待が持てる。
sponsored
sponsored
フォーティネットが目指すOTならではのアプローチとは？
sponsored
ゲーミングデバイスのラインアップも大幅拡充！
sponsored
JN-MD-IPS122WXをレビュー
sponsored
sponsored
悪者になりがちなネットワーク まずは「見える化」から始めよう
sponsored
アプライドの新ゲーミングPCブランド「PHANOS」をレビュー
sponsored
新登場の「HPE Networking Instant On Secure Gateway」が導入しやすい3つのポイント
sponsored
sponsored
Apple M1/M2/M3でデュアル4Kを実現する万能USBハブ
sponsored
Core Ultra 7 265KFとRTX 5070Ti、ケースはCoolerMaster「MasterFrame 600 Silver」を採用
sponsored
JAPANNEXT「JN-IPS27Q-C6」レビュー、サブディスプレーにもイチオシ！
sponsored
Backlog20周年記念対談 チームワークとマネジメントの関係とは？
sponsored
MSI「Modern 13 F1M」レビュー
sponsored
生成AIの敷居を下げる ユーザックシステムのRPAがうち出す新機軸
sponsored
マウスコンピューター「G TUNE FG-A7G7T」がセール中
sponsored
マウスコンピューター「mouse B5-A7A01SR-A（Copilot+ PC）」がセール中
sponsored
九州を中心に展開するBTOパソコンの雄
sponsored
映像や音楽を楽しみつつ、通話もオフィスワークも快適にこなせるワイヤレスイヤホン！
sponsored
JN-MD-V215Fをレビュー
sponsored
sponsored
Zoom活用事例：株式会社on the bakery
sponsored
Zoom活用事例：株式会社100
sponsored
ストーリーRPG「軌跡」シリーズの記念すべき第一作のフルリメイク作品！
sponsored
Zoom活用事例：株式会社HNcommunications
sponsored
MSI「MAG CORELIQUID I360」レビュー
sponsored
RTX 5060 Tiを採用、「SENSE-F1B6-R75F-SKX」をチェック
sponsored
Radiant GZ3500B760/D5、Radiant SDM3300X600A、Lepton Novos WS3600B860
sponsored
“モノづくり”の赤い糸がつなぐ日本とフランス
sponsored
IoTをリードしてきたソラコムがこれからの実績から次のトレンドを占う
sponsored
sponsored
ポップアップでの簡単ペアリングやEQカスタマイズなど、iPhoneでの利用が大幅に便利に！
sponsored
￥1,280
￥740
￥990
￥2,258
￥4,980
￥1,040
￥4,145
￥1,890
￥594
￥2,380