300万点以上が安くなるAmazon新生活セール、勝負は「先行セール」

アマゾンジャパンは2月13日、都内で記者発表会を開催し、春のビッグセール「Amazon 新生活セール」の概要と新生活準備に関する意識調査の結果を発表した。物価高が続く中で迎える2026年の春、生活者の予算意識がシビアになる一方で、失敗のない準備をしたいというニーズが高まっている。Amazonはこれに応える形で、今年は過去最大級となる300万点以上の商品を特別価格で放出する。

3月3日からの「先行セール」が勝負の分かれ目、人気商品は即完売の可能性も

今回の「Amazon 新生活セール」本番は、3月6日（金）0時から3月9日（月）23時59分までの4日間開催される。最も注目すべきは、本セールに先駆けて実施される「先行セール」の存在だろう。先行セールは3月3日（火）0時から3月5日（木）23時59分までの3日間行なわれる。この期間中も対象商品はセール価格で販売され、先行セール期間中に在庫がなくなった商品は、そのまま販売終了となる。

発表会に登壇したアマゾンジャパンの溝渕順子氏は、「人気商品は先行セールでの購入をお勧めする」とし、在庫がなくなり次第終了となる点に注意を促した。セール開始直後にアクセスが集中し、目玉商品が瞬殺されるケースは過去のセールでも散見された。特に新生活に不可欠な大型家電や人気のガジェット類を狙っている場合、3月6日の本開催を待つのではなく、3月3日の先行セール開始時点で「ポチる」準備をしておくのが、今年の新生活戦線を勝ち抜く鍵となるだろう。

セールの対象となるのは、カスタマーレビューの星3.5以上の商品を中心とした、家電、家具、日用品、食品、ファッションなど幅広いカテゴリーのアイテムだ。昨年の100万点を大きく上回る300万点以上が特別価格で提供される。発表会時に公開されたアイテムには、レグザ 65インチ4K液晶テレビやダイソンの空気清浄機、デロンギの全自動コーヒーマシンなどの生活家電から、Fire TV StickなどのAmazonデバイスまでがラインアップされていた。また、まとめ買い需要の高い無洗米やプロテインなどの食品、SK-IIなどのビューティー商品や洗剤などの日用品も対象となる。

発表会では、節約アドバイザーの丸山晴美氏をゲストに迎えたトークセッションも実施された。丸山氏は、Amazonが実施した「新生活準備に関する調査」の結果に触れつつ、賢い買い物のコツを解説した。調査によると、新生活準備の予算を「20万円未満」と回答した人が全体の約6割（61.7％）に達しており、限られた予算内でいかに効率よく必要なものを揃えるかが今年のテーマとなっている。また、新生活準備経験者の86％が何らかの「失敗経験」を持っており、その最大の理由は「想定より高くついた」ことだという。丸山氏は「予算を決めて、優先順位の高いものから購入すること」の重要性を説き、Amazonの「ほしい物リスト」を活用して価格変動をチェックするテクニックを紹介した。

また、丸山氏が指摘したもう一つの失敗ポイントが「サイズミス」や「組み立ての苦労」だ。ネット通販で大型家具や家電を買う際、届いてから「部屋に入らない」「組み立てが複雑すぎる」といったトラブルは誰しも経験があるだろう。これに対しAmazonでは、対象の大型家電・家具について配送から組み立て、設置、さらには家電リサイクル法対象製品の回収までを専門スタッフが担当する「大型家電・家具 設置回収サービス」を提供している。自分で重い洗濯機を設置したり、複雑なベッドフレームを組み立てたりする手間と時間を、サービスを利用することでショートカットできるわけだ。

さらに、購入前に商品を部屋に置いたイメージを確認できる「ARビュー」機能の活用も推奨された。スマートフォンのカメラを通じて、実際の部屋に3D画像の家具を配置してみることで、サイズ感や色味のミスマッチを未然に防ぐことができる。特に新居の図面だけではイメージしづらい空間の圧迫感などを確認するのに有効だ。

セール期間中は、合計1万円以上の購入でポイント還元率がアップする「ポイントアップキャンペーン」も同時開催される。プライム会員であることや、Amazon Mastercardでの支払い、特定のカテゴリーの購入などで還元率が加算される仕組みだ。新生活に必要なものを単発で買うのではなく、この期間にまとめて購入することで、実質的な割引率をさらに高めることができる。

物価高や物流コストの上昇など、生活者を取り巻く環境は厳しいが、Amazonの新生活セールは単なる安売りイベントにとどまらず、「設置・回収サービス」や「AR機能」といったテック企業ならではのソリューションで、新生活のストレスを軽減しようとしている点が印象的だ。これから新生活を始める人はもちろん、春を機に生活用品をアップデートしたい既存ユーザーにとっても、3月3日からの「先行セール」は要チェックのイベントとなる。