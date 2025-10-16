“神の海老”バーガー降臨！はみだしちゃっている～

フレッシュネスバーガーは「神の海老バーガー 柚子胡椒シュリンプ」と「神の海老バーガー ガーリックシュリンプ」を10月22日より期間限定で発売。いずれもブランド海老「神の海老」を使用しています。

ブランドエビを使用した贅沢な「神の海老バーガー」

ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」の限定新作バーガー。

「神の海老」とは養殖のバナメイエビで、東洋冷蔵が登録商標をもつブランドです。エクアドルの海水を100％使用した養殖環境で育てられ、一般的なバナメイエビに比べて旨み成分がおよそ1.5倍にもなるのだとか。保水処理を行なっておらず、海老本来の味わいを楽しめるとしています（東洋冷蔵 神の海老 公式サイト）。



フレッシュネスでは、このプリッとした食感と濃厚な旨みが特長の「神の海老」を、1つのバーガーに3尾も使用した贅沢なバーガー2品を展開。

▲神の海老バーガー 柚子胡椒シュリンプ 890円

「神の海老バーガー 柚子胡椒シュリンプ」は、青柚子胡椒と青のりを合わせた特製柚子胡椒タルタルソースが特徴です。大分特産の青柚子胡椒の爽やかな辛味と磯の香りが、海老の旨みをより一層引き立てるといいます。

▲神の海老バーガー ガーリックシュリンプ 890円

「神の海老バーガー ガーリックシュリンプ」は、具材感のある自家製タルタルソースにパンチの効いたガーリックソースを組み合わせ、紫キャベツマリネをトッピング。ハワイの人気フードをイメージした味わいに仕上がっています。

▲ディップポテト 生姜醤油マヨソース 390円

サイドメニューには、シャキシャキ食感の国産生姜しょうゆ漬けとマヨネーズを合わせた「ディップポテト 生姜醤油マヨソース」が登場します。北海道産の皮付きフライドポテトにディップして味わうスタイルで、海老バーガーとの相性も抜群とのことです。

神レベルのうまさ!?

旨みたっぷりの海老を3尾もサンドした、まさに“神レベル”の贅沢バーガー。おいしさも神レベルを期待！



柚子胡椒の爽やかさとガーリックの香ばしさ、どちらも秋の味覚にぴったりでは。

販売期間は11月18日までとなり、販売期間内でも、店舗により品切れとなる場合があります。

※価格は税込み表記です。