「トリチ」＝昇竜拳！マクドナルド×ストリートファイターの強烈コラボを実食

ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。マクドナルドに激アツコラボが登場。ストリートファイターファンはたまりません！

マクドナルド×ストリートファイターが初コラボ

マクドナルドは、対戦格闘ゲームシリーズ「ストリートファイター」と初のコラボレーションしたキャンペーンを10月22日よりスタートします。期間中、「ストリートバーガーズ」として、ゲームに登場する人気キャラクターをイメージして開発した新作「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」「油淋鶏マヨチキン」と、人気の「トリチ」を復活販売しますよ。

いち早く、「ストリートバーガーズ」を食べてきました！

■焦がしにんにくマヨたまごてりやき

単品470円～、セット770円～

ストリートファイターのリュウをイメージした一品。「てりやきマックバーガー」をベースに、ローストガーリックとたまり醤油のうま味が特徴の“焦がしにんにくマヨ”と、たまごを合わせています。リュウがテーマだからこそ、日本の“醤油”を使ったのだとか。

ひと口目からいきなり必殺技。まるでリュウの波動拳をくらったかのような、ものすごいパンチ力！ にんにくがガツンと効いています。

甘辛いてりやきの味をベースに、焦がしにんにくのコクやマヨの酸味、さらに黒胡椒の刺激などが重なって、濃厚さがあとを引くヤミツキ系です。マクドナルドの商品担当の説明によると、ただの力技ではなく、てりやきに負けないよう素材のバランスを丁寧に調整してたどりついたそうですよ。

“焦がしにんにくマヨ×てりやき”という組み合わせは、ある程度味の想像をしていましたが……。想像以上に強烈でした！ 今回のコラボの中で、ヤミツキ度はこちらがダントツ。濃い味のバーガーを食べたい時にオススメです。

■油淋鶏マヨチキン

単品470円～、セット770円～

こちらは春麗（チュン・リー）をイメージした商品。ボリュームたっぷりのムネ肉を使ったチキンパティに、シャキシャキのレタス、甘めのマヨソース、醤油やごま油、生姜の味わいをきかせた“油淋鶏フィリング”を合わせています。

開発のキモはこの油淋鶏フィリング。当初は玉ねぎとねぎをメインにしていたそうですが、物足りなさを感じて鶏ひき肉を追加。チキンパティ×鶏フィリングという贅沢な“Wチキン”構成になっています。

私は春麗が好きなので、テンションが上がってしまいます。



ガブッとかじると、肉厚パティの食べ応えがズシン！ そこに油淋鶏ソースのまろやかな甘みや酸味、香味野菜のさりげないシャキシャキ感が加わり、いいコンビネーションが炸裂。まるで春麗の「スピニングバードキック」が華麗に決まった瞬間のようです。

生姜や香味野菜を使用しているからでしょう、ボリューム満点なのにさっぱりさせてくれて相性抜群。意外と軽やかで食べ進みがよかったです。女性ファイター・春麗のしなやかな強さを感じさせます。

■トリチ

単品590円～、セット890円～

そして登場するのは「トリチ」。ジューシーな100％ビーフパティを豪快に3枚重ね、その間にコクのあるチェダーチーズを3枚サンドした、「ダブチ」のトリプル版です。

今回、1年ぶりの復活。ストリートファイターのケンの元気なイメージに商品を重ねています。

食べると口の中いっぱいに広がるトリプル仕様の肉の旨みと濃厚なチーズのコク。そこにピクルスの酸味がアクセントとなり、定番のマクドナルドらしい味わいを贅沢に楽しめます。

ボリューム満点のビーフ3枚は、まるでケンの“連続昇龍拳”に例えてもいいのではないでしょうか。肉とチーズのうま味が押し寄せますよ！

3種それぞれ力強い味わい

どれもパンチの効いた仕上がりで、まさに「ストリートファイター」級のコラボ。豪快に挑みたい人にはぴったりの一品です。

10月21日からはTVCMの放映もスタートします。CMでは「ストリートファイターII」のゲームステージにマクドナルドが登場し、リュウ・春麗・ケンたちがバーガーで戦いを繰り広げます。ストⅡ世代にとてはあの懐かしい世界観で、私は特に昇竜拳にかぶせて「トーリーチ！」と叫ぶシーンが好きです。

また、キャンペーンではバーガーの他、朝マックの限定メニューや、サイドメニューの「シャカシャカポテト」、ドリンクの「マックフィズ」にもコラボ商品が登場しますよ。 エナジードリンクをイメージした「マックフィズ みなぎるエナジー」はバーガーにも合いますよ。ファン必食！

▲ダブチソーセージマフィン（朝マック）

単品400円～、セット600円～、コンビ460円～

▲シャカシャカポテト やみつきコンソメ味

ポテト単品＋40円～、バリューセット価格＋40円～

▲（左）マックフィズ みなぎるエナジー（りんご果汁1％使用） 単品300円～、バリューセット価格＋50円～

▲（右）マックフロート みなぎるエナジー（りんご果汁1％使用） 単品380円～、バリューセット価格＋70円～

※記事中の価格は税込み