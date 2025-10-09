これは反則！てんや「ツナマヨちくわ天丼」うまいに決まってるじゃん!!

天丼てんやは「ツナマヨちくわのまごころ天丼」（店内限定）と、「鶏ごぼう天丼弁当」（お持ち帰り限定）を、10月20日より数量限定で発売します。各商品7500食の数量限定。

スタッフ発案の“まごころ天丼”が商品化！

天丼チェーン「天丼てんや」では、社内イベントとしてスタッフが自ら考案したオリジナル天丼を競う「俺と私の天丼コンテスト」を実施しています。今回、第5回のコンテストで、全106作品の中から金賞と特別賞を受賞した2品を全国の店舗で展開。

▲ツナマヨちくわのまごころ天丼 980円

▲ツナマヨちくわのまごころ天丼（小）藪そばセット 1280円

金賞を受賞した「ツナマヨちくわのまごころ天丼」は、てんや大山店のスタッフが考案した店内限定メニューです。

ちくわの中にツナマヨを詰めて香ばしく揚げた「ツナマヨちくわ天」は、サクッとした衣の中からツナマヨのまろやかさが広がり、ちくわの旨みが重なります。

さらに大葉香る「鶏の大葉包み揚げ」、淡路島産玉ねぎと豆苗、甘酢しょうがを合わせたかき揚げ、定番の海老天がのった満足感のある一杯です。

持ち帰り限定「鶏ごぼう天丼弁当」も！

▲鶏ごぼう天丼弁当 650円

特別賞を受賞した「鶏ごぼう天丼弁当」は、てんや小平大沼店のスタッフが考案した持ち帰り専用メニューです。

柔らかなとり天と香ばしいごぼう・人参のかき揚げを中心に、ハーフ玉子天、まいたけ、いんげんを添えました。まるで“おふくろの手作り弁当”のような、温かみを感じる味わいに仕上げています。

販売期間は10月20日～11月2日で、数量に達し次第終了となります。

スタッフの情熱が詰まった渾身の一杯！

スタッフが日々の現場から着想を得て考え抜いた「まごころの一杯」。温もりと創意が感じられるこの限定天丼は、食べる人の心までほっと満たしてくれそうです。

※価格は税込み表記です。