最高！「とり天合盛り定食」が復活!! 3種のタレで楽しむ

からやまは10月24日より、「とり天合盛り定食」を期間限定で販売します。

人気の「とり天合盛り定食」が復活

からあげ専門店「からやま」の期間限定メニューの中でも、圧倒的な人気という「とり天合盛り定食」が復活。

看板メニューの「カリッともも」と、カリッとした衣にやわらかい鶏もも肉を使用した軽い食感の「とり天」との合盛りです。

味の変化を楽しみながら最後まで飽きずに食べられるよう、タルタルソース、酢醤油、からしの3種のつけダレが用意されています。

とり天4個、カリッともも2個がついた「とり天合盛り定食」のほか、とり天8個、カリッともも2個がついてボリューム満点の「とり天倍盛り合盛り定食」をラインアップします。また、とり天単品でも購入できます。

▲とり天合盛り定食 935円

▲とり天倍盛り合盛り定食 1199円

▲とり天 単品 429円

また、同日よりからあげ縁にて「とり天」「とり天合盛り弁当」を期間限定で販売します。

▲とり天合盛り弁当 918円

▲とり天倍盛り合盛り弁当 1177円

▲とり天 単品 421円

3種のつけダレで味変も楽しめる！

からやまの数ある期間限定メニューの中でも人気の「とり天合盛り定食」。食べ応えのあるとり天と看板メニューのからあげを一度に味わえる合盛り定食は、ボリュームも十分で食べ応え間違いありません。



3種のつけダレで味変できて、最高！ お近くにからやまがある人は是非新メニューをチェックして！

※価格は税込み表記です。

※券売機店舗では価格が異なります。