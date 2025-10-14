ジョイフルに「かきフライ」「鍋」など！ぽかぽか“冬の推しメシ“始まるよ

ジョイフルは10月21日15時より「ぽかぽか冬の推しメシ」キャンペーンを開催する。

ジョイフル「ぽかぽか冬の推しメシ」

ファミリーレストランの「ジョイフル」に毎年人気のもつ鍋をはじめ、クリーミーで海の味わいが楽しめるかきフライや塩麹と西京味噌味が決め手のチキンメニュー、濃厚なスイーツメニューが登場する。

「ぽかぽか冬の推しメシ」メニューラインアップ

▲「博多もつ鍋定食(ちゃんぽん麺入り)」（1098円、単品988円）

毎年人気のジョイフルの鍋メニュー、福岡発祥の「もつ鍋」が今年も登場。熱々の魚介出汁のスープと、たっぷり野菜とぷりっぷりのもつがバランスよく楽しめるという一品。

▲「肉増し！すき焼き鍋定食」（1285円、単品1175円）

「すき焼き鍋定食」（1065円、 単品955円）

ジョイフルの定番、すき焼き鍋がより具沢山になって登場。甘辛味がしっかり染みた牛肉は、卵と絡めると相性抜群という。

▲「旨辛スープのキムチチゲ定食」（955円、単品845円）

ピリッとした旨辛スープが特徴。たっぷりの野菜とお肉がバランスよく楽しめるという一品。

▲「広島県産かきフライ定食」（988円、単品878円）、広島県産かきフライ2個（405円）

海の恵みがギュギュっと詰まった広島県産の牡蠣をフライに。クリーミーな味わいとサクッとした衣の相性は抜群だそう。

▲「柚子香る若鶏西京焼きの彩りサラダ定食」（922円、単品812円）

塩麹と西京味噌がブレンドされたタレに若鶏を漬け込み、こんがり焼き上げている。付属の生柚子果汁をかけると、より風味が引きたつという。

心が満たされる濃厚なスイーツも登場

▲「ミックスベリーとチョコのクレープ」（592円）

ふわふわなストロベリーホイップとバニラアイスを、もちもちのクレープ生地で包んでいる。酸味と甘みのバランスが、ティータイムのおともにもぴったり。

■（写真左）

「北海道産マスカルポーネチーズの芳醇ティラミスパフェ」（768円）

内容：ココアパウダー、ティラミスクリーム、バニラアイス、玄米フレーク、コーヒー、カットパンケーキ、チョコレートシロップ、ブラウニー、北海道産マスカルポーネチーズ、珈琲ゼリー

■（写真右）

「フォンダンショコラとフロマージュのミニパフェ」（548円）

内容：ココアパウダー、ティラミスクリーム、バニラアイス、フォンダンショコラ、ホイップクリーム、玄米フレーク、チョコレートシロップ、カットパンケーキ、ストロベリーソース、フロマージュクリーム

ティラミスクリームがアクセントのスイーツ。冬にピッタリの濃厚スイーツは、ビターな甘さと芳醇な香りが楽しめる。少しずつ表情の違う、それぞれのパフェは食べ比べもオススメされている。

迷ってしまうね

身も心もあたたまりそうなほっこりメニューが勢揃い。単品での注文もできるから、お腹の空き具合に合わせたり、スイーツとの組み合わせも楽しめて嬉しい！

バラエティ豊かでどれにするか迷ってしまいそうだ……！

（※文中の価格はすべて税込）