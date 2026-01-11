サイクリング中にいちばん困るのがタイヤのパンク。予備チューブを持っていても、近くに空気入れがある自転車ショップがあるとは限りません。緊急パンク修理で定番なのは、使い捨てのCo2ボンベとインフレーターヘッドを使う方法ですが、万が一充填に失敗すると万事休す。はい、筆者は人里離れた山中でやらかしたことがあります。

何度も使える空気入れを携行するにも、コンパクト型ですらそこそこ大きく、しかも指定空気圧まで入れるまで、汗水たらして何百回もポンピングする必要があります。そこまで空気圧が上がる製品もほぼないのが現状です。そこで、自転車旅行が趣味の筆者が思わずゲットしたのが、この超コンパクトな電動空気入れ「AS2 Ultra」。重量はわずか約87g！ CYCPLUSの電動空気入れはサイクリストのド定番ですが、ラインアップ最軽量モデルは持ち運びもまったく苦になりません！

【目次】この記事で書かれていること： CYCPLUS AS2 Ultraのメリットと注意点 CYCPLUS AS2 Ultraを購入する3つのメリット

1）タイヤ2本を最大空気圧120 PSIで充填可能

2）指定空気圧は±1 PSI単位で調整できる

3）わずか25分で本体をフル充電可能 購入時に確認したい2つのポイント

1）周りの人が振り返る盛大な動作音

2）防水仕様ではなく保護袋が必須 まとめ

詳細スペック情報

■Amazon.co.jpで購入