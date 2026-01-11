このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第11回

CYCPLUS「AS2 Ultra」

俺も買った！ド定番の電動空気入れがウルトラ小型化して登場

2026年01月11日 17時00分更新

文● 南田／ASCII　編集●ASCII　撮影●パシャ

CYCPLUS「AS2 Ultra」

　サイクリング中にいちばん困るのがタイヤのパンク。予備チューブを持っていても、近くに空気入れがある自転車ショップがあるとは限りません。緊急パンク修理で定番なのは、使い捨てのCo2ボンベとインフレーターヘッドを使う方法ですが、万が一充填に失敗すると万事休す。はい、筆者は人里離れた山中でやらかしたことがあります。

電動空気入れの本体はちょっと信じられないほどコンパクト。なのに、1回のフル充電でタイヤ2本をフル充填できちゃいます。

　何度も使える空気入れを携行するにも、コンパクト型ですらそこそこ大きく、しかも指定空気圧まで入れるまで、汗水たらして何百回もポンピングする必要があります。そこまで空気圧が上がる製品もほぼないのが現状です。そこで、自転車旅行が趣味の筆者が思わずゲットしたのが、この超コンパクトな電動空気入れ「AS2 Ultra」。重量はわずか約87g！ CYCPLUSの電動空気入れはサイクリストのド定番ですが、ラインアップ最軽量モデルは持ち運びもまったく苦になりません！

【目次】この記事で書かれていること：

CYCPLUS AS2 Ultraのメリットと注意点

CYCPLUS AS2 Ultraを購入する3つのメリット
1）タイヤ2本を最大空気圧120 PSIで充填可能
2）指定空気圧は±1 PSI単位で調整できる
3）わずか25分で本体をフル充電可能

購入時に確認したい2つのポイント
1）周りの人が振り返る盛大な動作音
2）防水仕様ではなく保護袋が必須

まとめ
詳細スペック情報

