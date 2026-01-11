あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第11回
CYCPLUS「AS2 Ultra」
俺も買った！ド定番の電動空気入れがウルトラ小型化して登場
2026年01月11日 17時00分更新
サイクリング中にいちばん困るのがタイヤのパンク。予備チューブを持っていても、近くに空気入れがある自転車ショップがあるとは限りません。緊急パンク修理で定番なのは、使い捨てのCo2ボンベとインフレーターヘッドを使う方法ですが、万が一充填に失敗すると万事休す。はい、筆者は人里離れた山中でやらかしたことがあります。
何度も使える空気入れを携行するにも、コンパクト型ですらそこそこ大きく、しかも指定空気圧まで入れるまで、汗水たらして何百回もポンピングする必要があります。そこまで空気圧が上がる製品もほぼないのが現状です。そこで、自転車旅行が趣味の筆者が思わずゲットしたのが、この超コンパクトな電動空気入れ「AS2 Ultra」。重量はわずか約87g！ CYCPLUSの電動空気入れはサイクリストのド定番ですが、ラインアップ最軽量モデルは持ち運びもまったく苦になりません！
