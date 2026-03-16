パナソニック、新型レッツノート3機種を発表。12型と14型の隙間を埋める13型「NC7」が新登場

パナソニックコネクトは3月16日、新型レッツノート「SC7」「FC7」「NC7」を発表した。
法人向けとしてはモバイル性を重視した12.4インチのSC7、作業のしやすさに重きをおいた大画面の14インチのFC7、そして新たにモバイル性と作業性の両立を実現した13インチのNC7をラインアップ、個人向けとしてはSC7とFC7のラインアップとなる。
コロナ収束後のハイブリットワークが定着してきたことを受け、働き方がより多様化してきたことから、今回、12インチ・14インチの間のモデルとして13インチモデルを投入したという。
SC7／NC7／FC7の共通仕様
レッツノートの「頑丈」「軽量」「長時間駆動」という特徴はそのままに全モデル、CPUに最新のCore Ultraシリーズ3を搭載。またCopilot＋ PC準拠となり、Recall機能やClick to do機能など、専用のAI機能も利用可能となっている。
2025年モデルのSC6、FC6と異なる点は、SC7が駆動時間が約12.7時間（動画再生時）から約17.7時間に伸びているほか、FC7も駆動時間が約11.5時間（動画再生時）から約14.8時間の長時間駆動となっている。
充電に関しても、PC作業しながら充電時間を短縮できる「しながら30分充電」や、休憩時など隙間時間を活用して急いで充電きできる「急速充電」に対応している。
またSC7／NC7／FC7はマイクとスピーカーの設定が連動し、オーディオ面でもBOXスピーカーでウェブ会議の人の声の聞き取りやすさと音圧を実現。
なお、SC7／NC7／FC7についてはハードウェア＆ソフトウェアが共通のため、3機種の互換性を実現しており、ビジネス面においては導入・保守管理運用の工数を大幅に削減できるとしている。
以下は法人向け3機種の各スペックとなる。
|法人向けレッツノートの主なスペック
|モデル
|SC7
|NC7
|FC7
|OS
|Windows 11 Pro
|CPU
|Core Ultra 7 366H（インテルvProプラットフォーム）
Core Ultra 5 335（インテルvProプラットフォーム）
Core Ultra 7 356H（インテルvProプラットフォーム）
Core Ultra 5 325（インテルvProプラットフォーム）
|メモリー
|64GB／32GB／16GB（拡張スロットなし）
|ストレージ
|4TB／2TB／1TB／512GB
|ワイヤレスWAN
|5G＆LTE搭載／LTE搭載／なし
|ディスプレー
|12.4型FHD TFTカラー液晶（1920×1280ドット）
|13.3型WUXGA TFTカラー液晶（1920×1200ドット）
|14.0型WUXGA TFTカラー液晶（1920×1200ドット）
|カメラ
|顔認証対応カメラ、最大1920×1080ピクセル（207万画素）
|本体サイズ
|約幅273.2×奥行208.9×高さ19.9mm
|-
|約314.4×奥行223.4×高さ19.9mm
|重量
|約0.919～0.954kg
|-
|約1.039～1.074kg
|駆動時間
|動画再生時約17.7時間／アイドル時32.4時間
|-
|動画再生時約14.8時間／アイドル時25.1時間
Panasonic Store＋および個人店頭向けモデル
SC7とFC7については「Panasonic Store＋」および「個人店頭向けモデル」も販売となる。
こちらも共通してCore Ultraシリーズ3を搭載。いずれもCopilot＋ PC準拠となっている。
Panasonic Store＋、個人店頭向けモデルの各モデルのスペックは以下の通り。
|Panasonic Store＋向けモデルのスペック
|モデル
|CF-SC7ARBCP／CF-FC7ARBCP（カームグレイ/ブラック）
|CF-SC7BRCCP／CF-FC7BRCCP（カームグレイ/ブラック）
|CF-SC7BRVCP／CF-FC7BSVCP（カームグレイ/ブラック）
|Microsoft Office
|Microsoft 365 Personal（24ヵ月版）／Office Home ＆ Business 2024オプション付き 選択可
|CPU
|Core Ultra 5 325
|Core Ultra 7 356H
|メモリー
|16GB
|32GB
|64GB
|ストレージ
|2TB／1TB／512GB
|4TB／2TB／1TB／512GB
|ワイヤレスWAN
|5G／LTEカスタマイズ可
|カメラ
|FHD1920×1080ピクセル（約207万画素）、30fps、Windows Hello顔認証対応、プライバシーシャッター、vHDR対応
|本体サイズ
|SC：約幅273.2×奥行208.9×高さ19.9mm
FC：約幅314.4×奥行223.4×高さ19.9mm
|重量
|SC：約0.949kg
FC：約1.074kg
|駆動時間
|SC：動画再生時約17.7時間／アイドル時32.4時間
FC：動画再生時約14.8時間／アイドル時25.1時間
|個人店頭向けモデルのスペック
|モデル
|CF-SC7BDPCR
|CF-SC7ADMCR
|CF-SC7ADTCR
|CF-FC7BDPCR
|CF-FC7ADMCR
|CF-FC7ADTCR
|Microsoft Office
|Microsoft 365 Personal（24ヵ月版）／Office Home ＆ Business 2024オプション付き 選択可
|-
|Microsoft 365 Personal（24ヵ月版）／Office Home ＆ Business 2024オプション付き 選択可
|-
|CPU
|Core Ultra 7 356H
|Core Ultra 5 325
|Core Ultra 7 356H
|Core Ultra 5 325
|メモリー
|32GB
|16GB
|32GB
|16GB
|ストレージ
|1TB
|512GB
|1TB
|512GB
|ワイヤレスWAN
|-
|カメラ
|FHD1920×1080ピクセル（約207万画素）、30fps、Windows Hello顔認証対応、プライバシーシャッター、vHDR対応
|本体サイズ
|SC：約幅273.2×奥行208.9×高さ19.9mm
|FC：約幅314.4×奥行223.4×高さ19.9mm
|重量
|約0.919kg
|約1.039kg
|駆動時間
|SC：動画再生時約17.7時間／アイドル時32.4時間
FC：動画再生時約14.8時間／アイドル時25.1時間