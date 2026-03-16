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パナソニック、新型レッツノート3機種を発表。12型と14型の隙間を埋める13型「NC7」が新登場

2026年03月16日 15時30分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

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　パナソニックコネクトは3月16日、新型レッツノート「SC7」「FC7」「NC7」を発表した。

　法人向けとしてはモバイル性を重視した12.4インチのSC7、作業のしやすさに重きをおいた大画面の14インチのFC7、そして新たにモバイル性と作業性の両立を実現した13インチのNC7をラインアップ、個人向けとしてはSC7とFC7のラインアップとなる。

　コロナ収束後のハイブリットワークが定着してきたことを受け、働き方がより多様化してきたことから、今回、12インチ・14インチの間のモデルとして13インチモデルを投入したという。

新たに発表された13インチの「NC7」

SC7／NC7／FC7の共通仕様

12型「SC7」

　レッツノートの「頑丈」「軽量」「長時間駆動」という特徴はそのままに全モデル、CPUに最新のCore Ultraシリーズ3を搭載。またCopilot＋ PC準拠となり、Recall機能やClick to do機能など、専用のAI機能も利用可能となっている。

　2025年モデルのSC6、FC6と異なる点は、SC7が駆動時間が約12.7時間（動画再生時）から約17.7時間に伸びているほか、FC7も駆動時間が約11.5時間（動画再生時）から約14.8時間の長時間駆動となっている。

　充電に関しても、PC作業しながら充電時間を短縮できる「しながら30分充電」や、休憩時など隙間時間を活用して急いで充電きできる「急速充電」に対応している。

　またSC7／NC7／FC7はマイクとスピーカーの設定が連動し、オーディオ面でもBOXスピーカーでウェブ会議の人の声の聞き取りやすさと音圧を実現。

　なお、SC7／NC7／FC7についてはハードウェア＆ソフトウェアが共通のため、3機種の互換性を実現しており、ビジネス面においては導入・保守管理運用の工数を大幅に削減できるとしている。

14型「FC7」

　以下は法人向け3機種の各スペックとなる。

法人向けレッツノートの主なスペック
モデル SC7 NC7 FC7
OS Windows 11 Pro
CPU Core Ultra 7 366H（インテルvProプラットフォーム）
Core Ultra 5 335（インテルvProプラットフォーム）
Core Ultra 7 356H（インテルvProプラットフォーム）
Core Ultra 5 325（インテルvProプラットフォーム）
メモリー 64GB／32GB／16GB（拡張スロットなし）
ストレージ 4TB／2TB／1TB／512GB
ワイヤレスWAN 5G＆LTE搭載／LTE搭載／なし
ディスプレー 12.4型FHD TFTカラー液晶（1920×1280ドット） 13.3型WUXGA TFTカラー液晶（1920×1200ドット） 14.0型WUXGA TFTカラー液晶（1920×1200ドット）
カメラ 顔認証対応カメラ、最大1920×1080ピクセル（207万画素）
本体サイズ 約幅273.2×奥行208.9×高さ19.9mm - 約314.4×奥行223.4×高さ19.9mm
重量 約0.919～0.954kg - 約1.039～1.074kg
駆動時間 動画再生時約17.7時間／アイドル時32.4時間 - 動画再生時約14.8時間／アイドル時25.1時間

Panasonic Store＋および個人店頭向けモデル

　SC7とFC7については「Panasonic Store＋」および「個人店頭向けモデル」も販売となる。

　こちらも共通してCore Ultraシリーズ3を搭載。いずれもCopilot＋ PC準拠となっている。

　Panasonic Store＋、個人店頭向けモデルの各モデルのスペックは以下の通り。

Panasonic Store＋向けモデルのスペック
モデル CF-SC7ARBCP／CF-FC7ARBCP（カームグレイ/ブラック） CF-SC7BRCCP／CF-FC7BRCCP（カームグレイ/ブラック） CF-SC7BRVCP／CF-FC7BSVCP（カームグレイ/ブラック）
Microsoft Office Microsoft 365 Personal（24ヵ月版）／Office Home ＆ Business 2024オプション付き 選択可
CPU Core Ultra 5 325 Core Ultra 7 356H
メモリー 16GB 32GB 64GB
ストレージ 2TB／1TB／512GB 4TB／2TB／1TB／512GB
ワイヤレスWAN 5G／LTEカスタマイズ可
カメラ FHD1920×1080ピクセル（約207万画素）、30fps、Windows Hello顔認証対応、プライバシーシャッター、vHDR対応
本体サイズ SC：約幅273.2×奥行208.9×高さ19.9mm
FC：約幅314.4×奥行223.4×高さ19.9mm
重量 SC：約0.949kg
FC：約1.074kg
駆動時間 SC：動画再生時約17.7時間／アイドル時32.4時間
FC：動画再生時約14.8時間／アイドル時25.1時間
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　
個人店頭向けモデルのスペック
モデル CF-SC7BDPCR CF-SC7ADMCR CF-SC7ADTCR CF-FC7BDPCR CF-FC7ADMCR CF-FC7ADTCR
Microsoft Office Microsoft 365 Personal（24ヵ月版）／Office Home ＆ Business 2024オプション付き 選択可 - Microsoft 365 Personal（24ヵ月版）／Office Home ＆ Business 2024オプション付き 選択可 -
CPU Core Ultra 7 356H Core Ultra 5 325 Core Ultra 7 356H Core Ultra 5 325
メモリー 32GB 16GB 32GB 16GB
ストレージ 1TB 512GB 1TB 512GB
ワイヤレスWAN -
カメラ FHD1920×1080ピクセル（約207万画素）、30fps、Windows Hello顔認証対応、プライバシーシャッター、vHDR対応
本体サイズ SC：約幅273.2×奥行208.9×高さ19.9mm FC：約幅314.4×奥行223.4×高さ19.9mm
重量 約0.919kg 約1.039kg
駆動時間 SC：動画再生時約17.7時間／アイドル時32.4時間
FC：動画再生時約14.8時間／アイドル時25.1時間

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