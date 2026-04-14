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タフブック「FZ-56」「FZ-40」

現場を止めない！ 堅牢・長時間駆動・拡張性にこだわった新タフブック登場

2026年04月14日 19時30分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

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パナソニック コネクト 「タフブック」新製品発表会

　パナソニック コネクトは4月14日、産業用モバイルノートPCの最新モデル・タフブック「FZ-56」「FZ-40」を発表した。FZ-56が6月発売、FZ-40が4月発売。

　タフブックは過酷な環境下でも安定して使用できるよう設計された堅牢タブレット・PCシリーズだ。

　ラインアップは現場での堅牢かつ機動的で高い業務効率を発揮して業務が行えるFZ-56、そして圧倒的な堅牢性で過酷な現場でも利用できるFZ-40を展開する。

　各機種の概要は以下の通りだ。

FZ-56

FZ-56（堅牢かつ機動的）:
　現場とオフィスを行き来する用途を想定しており、車両整備、食品製造、建設現場、貨物ターミナルなどでの利用に向いているモデル。大画面の高解像度液晶と高性能なGPU（選択可能）を搭載し、オフィス業務でも高い作業効率を発揮。

FZ-40

FZ-40（シリーズ最強の堅牢モデル）:
　警察、消防、災害現場など、一分一秒を争う「ミッションクリティカル」な現場向けに設計されモデル。FZ-56よりもさらに高い防塵・防滴性能（IP66準拠）を備え、極限の屋外環境でも安定して動作する。

堅牢・長時間駆動・拡張性にこだわった新タフブック

　新タフブックは「現場を止めない」というミッションのもと、いずれも特徴として3つのポイント「堅牢」・「長時間駆動」・「拡張性」にこだわって開発したという。

　堅牢性について、FZ-56は耐落下90cm、耐高温50度・耐低温－10度、IP53の防塵防滴対応。一方、FZ-40は耐落下180cm、耐高温50度・耐低温－10度、IP66の防塵防滴対応となっており、どちらも過酷な現場での作業を安心して行える。

　FZ-56はさらに特許技術として「階段型嵌合構造」を採用しているほか、キーボードに入った水を外に出す水抜き穴構造により、塵や水から基板を守る構造になっている。

　FZ-40も密閉レベルを高める工夫として防水に優れたシリコンや圧接インターフェース蓋など、いずれも内部を守れる構造になっている。

　次に駆動時間だが、JEITA 3.0測定法でFZ-56が約13.5時間（68Whバッテリー容量）、FZ-40が約13時間（68Whバッテリー容量）という長時間駆動を実現。現場では電源自体が確保できないシーンもあるため、ホットスワップにも対応しており、電源がオンのままのバッテリー交換も可能だ。

　拡張性も高く、FZ-56は計3ヵ所、FZ-40は計4ヵ所と多くの拡張エリアが物理的に設けられている。

　例としてバッテリーエリアが2ヵ所に設けられているので、予備バッテリーを含め、2個搭載した場合はFZ-56は約27時間駆動、FZ-40は約26時間駆動に延長することも可能。

FZ-40の拡張エリア　4ヵ所をユーザーの利用用途にあわせカスタマイズできる

FZ-56の拡張エリア　3ヵ所をユーザーの利用用途にあわせカスタマイズできる

　そのほかDVDマルチドライブやVGA／シリアル／LAN／USBなどさまざまな拡張インターフェースなども搭載可能。

　現場での使いやすさという面でも力を入れているといい、新タフブックは14型の高輝度大型ディスプレーを採用しているほか、手袋装着時や手に水滴がついていてもタッチ可能なディスプレーを採用する（水滴モードはFZ-40のみ）。

　スペックについては両機種ともCPUにインテルCore Ultraシリーズ2を採用。ラインアップとしてはFZ-56が標準モデル／ワイヤレスWAN（5G＆LTE）モデル／ワイヤレスWAN（5G＆LTE）モデル／ディスクリートGPUモデルを展開。FZ-40は標準モデル／ワイヤレスWAN（5G＆LTE）モデルを展開する。

　販売チャネルについては、パナソニックコネクト、販売代理店、Panasonic Store＋（FZ-56のみ）。

発表会ではタフブックの防滴性能を披露

こちらは防塵性能、埃や塵が舞うような過酷な環境でも正常に動作していた

現場を止めない、それがタフブックのミッション

パナソニック コネクト 執行役員 ヴァイス・プレジデント モバイルソリューション事業部マネージングディレクターの青木 秀介氏

　発表会に登壇した同社モバイルソリューションズ事業部マネージングディレクターの青木氏は、タフブックの究極のミッションは「現場を止めない」こととコメント。

　予期せぬ衝撃、粉塵、水、バッテリー切れなど、ビジネスPCでは耐えられない環境が現場という場所には多く存在する中、PCが停止してしまうことは人、モノ、時間、お金といったあらゆる面でリスクであると語った。

　タフブックの役割を、過酷な環境下で働くプロフェッショナルの歩みを止めず、社会インフラを支え続けるための「別格の信頼性」を提供することだと定義し、より「現場をもっとタフに」という考えを改めて示した。

各モデルスペック

FZ-56

OS：
　Windows 11 Pro
CPU：
　インテルCore Ultra 5 プロセッサー 235H（Intel vProプラットフォーム）
メモリー：
　16GB（16GB×1）DDR5 SO-DIMM
ストレージ：
　512GB SSD（PCIe）
ディスプレー：
　14.0型 WUXGA（1920ｘ1200ドット）（16:10）静電容量式マルチタッチパネル（AG + AR処理）、最小輝度 約1cd/m2（平均）／最大輝度 約1000 cd/m2（平均）
インターフェース：
　USB Type-A (5Gbps) ×1、USB Type-C（Thunderbolt 4対応、USB4対応）×2、1G LAN コネクター（RJ-45）1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、HDMI×1、ヘッドセット端子×1、SIMカードスロット（ワイヤレスWAN（LTE）モデルおよびワイヤレスWAN（5G＆LTE）モデルのみ）
サイズ：
　幅345.0×奥行272.0× 高さ36.3mm
重さ：
　約2.27kg/約2.28kg（ワイヤレスWAN（LTE）モデルおよびワイヤレスWAN（5G＆LTE）モデル）
駆動時間（JEITA 3.0測定法）：
　約13.5時間（動画再生時）、約33.5時間（アイドル時）

FZ-40

OS：
　Windows 11 Pro
CPU：
　インテルCore Ultra 5 プロセッサー 235H
メモリー：
　16GB（16GB×1）DDR5 SO-DIMM
ストレージ：
　512GB SSD（PCIe）
ディスプレー：
　14.0型FHD（1920×1080ドット）、静電容量式マルチタッチパネル（AR処理）、最小輝度 約1cd/m2（平均）／最大輝度 約1200cd/m2（平均）
インターフェース：
　USB Type-A (5Gbps) ×1、USB Type-A (10Gbps)×1、USB Type-C（Thunderbolt 4対応、USB4対応）×1、LANコネクター（RJ-45）1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、HDMI×1、ヘッドセット端子×1、拡張バスコネクター、SDカードスロット、SIMカードスロット（ワイヤレスWAN（5G＆LTE）モデルのみ）
サイズ：
　幅354.0×奥行301.0× 高さ54.4mm
重さ：
　約3.4kg、約3.42kg（ワイヤレスWAN（5G＆LTE）モデル）
駆動時間（JEITA 3.0測定法）：
　約13時間（動画再生時）、約30時間（アイドル時）

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