あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第145回
デル「Dell 14」
【コスパ良】Ryzen搭載で低価格/高性能を両立するDellの新エントリーノートPC
2025年10月09日 17時00分更新
「正直、PC選びで頭を悩ませたくない。けれど、安かろう悪かろうは避けたい」──そんな人にぴったりなのが、デルの新しいエントリーノートPC「Dell 14」（型番：DC14255）です。
Dell 14は14型のフルHD＋ディスプレーを備え、重量は1.5kg台で必要に応じて持ち運べる軽さと、作業に支障がでにくい見やすさを両立しています。これは仕事で使うにも、大学などで使うにも「ちょうどいい」サイズ感だと思っています。
見た目も性能もほどよい線を狙いつつ、必要なところはきっちり押さえている点に魅力を感じる1台です。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）安くても安心して使える性能
2）メモリーを後から増設できる安心感
3）接続端子が豊富で困らない
購入時に注意したい2つのポイント
1）下位と上位で質感がけっこう違う
2）Copilot+ PCにすべきかは自身の利用用途次第
