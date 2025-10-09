「正直、PC選びで頭を悩ませたくない。けれど、安かろう悪かろうは避けたい」──そんな人にぴったりなのが、デルの新しいエントリーノートPC「Dell 14」（型番：DC14255）です。

Dell 14は14型のフルHD＋ディスプレーを備え、重量は1.5kg台で必要に応じて持ち運べる軽さと、作業に支障がでにくい見やすさを両立しています。これは仕事で使うにも、大学などで使うにも「ちょうどいい」サイズ感だと思っています。

見た目も性能もほどよい線を狙いつつ、必要なところはきっちり押さえている点に魅力を感じる1台です。