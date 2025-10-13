松のやが「ケララチキンカレー」発売へ。南インドの伝統カレーを再現

松のやでは10月15日15時より、「ケララチキンカレー」「ロースかつケララチキンカレー」を期間限定で発売する。

南インド伝統の一品「ケララチキンカレー」が登場

とんかつ専門店「松のや」に、南インドで伝統的な「ケララチキンカレー」をモチーフにした新メニューが登場。



ケララチキンカレーとは、インドの南西端に位置するケララ州で親しまれている伝統的なチキンカレーで、一般的にココナッツの風味が特徴的でまろやかな口当たりとされている。

▲ケララチキンカレー 950円



松のやの「ケララチキンカレー」は、後味さわやかなスパイスカレーをベースに、マスタードの酸味をアクセントにきかせていて、ココナッツを使用することで深いコクと香りを楽しめるよう仕上げたという。



ポスターによると「マスタードとの酸味が新しい！ ミルクとオイルのWココナッツで、深いコクと香りが楽しめる」一品としている。



具材にはたっぷりのチキンと、ごろっとした人参・ポテトを使用。

▲ロースかつケララチキンカレー 1250円



店舗でサクッと揚げたロースかつがのった「ロースかつケララチキンカレー」もあわせて登場。



さらに、ふわとろたまごがのった「オムレツケララチキンカレー」（1150円）も用意されている。

とんかつ専門店で異色のインド風カレー

とんかつ専門店でありながら、カレー単体でも楽しめる期間限定メニュー。その「カレーに本気」な内容から、系列の牛めし専門店「松屋」や、カレー専門店「マイカリー食堂」で発売されそうなメニューに感じられて少し驚きました。



マスタードの酸味が気になりすぎる一品！ 後味爽やかなカレーが好みの方は試してみてもよさそうです。

（※文中の価格はすべて税込）