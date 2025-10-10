ローソンにシフォンケーキ専門店の「生キャラメル」ロールケーキ

ローソンは10月14日から、シフォンケーキ専門店「MERCER bis」と初のコラボレーション商品を全国のローソン店舗（ローソンストア100を除く）で発売します。
専門店コラボの4商品が登場
今回のコラボでは、生キャラメルのほろ苦い風味を活かした「どらもっち」「ロールケーキ」「クッキーシュー」「キャラメルオレ」の4商品をラインアップします。
▲生キャラメルどらもっち 246円
もっちりとしたどらやき生地で北海道産マスカルポーネ入りのミルククリームとビターで濃厚な生キャラメルソースをサンドした商品です。
▲生キャラメルロールケーキ 286円
生地、クリーム、ソースすべてに生キャラメルを配合して濃厚でビターな味わいを楽しめるロールケーキに仕上げています。
▲生キャラメルクッキーシュー 275円
キャラメルコーティングをしたクッキーシュー生地の中に、北海道産生クリーム入りホイップととろりとしたほろ苦いキャラメルソースを入れています。
※沖縄県での販売はありません
▲ほろにが生キャラメルオレ 220ml 228円
MERCER bisの生キャラメルシフォンケーキのほろ苦い風味を再現したドリンクです。
ほろ苦キャラメルの誘惑！
どらもっちのもっちり感やクッキーシューのザクザク感、キャラメルオレのほろ苦さと甘さのバランスなど、食感と風味の組み合わせが楽しめるコラボです。
コンビニスイーツでここまで本格的な味わいが手軽に楽しめるのはうれしいですね。
※価格は税込み表記です。