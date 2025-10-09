口が幸せになるやつ！ チキン竜田×きんぴらの「鶏ごぼうバーガー」など4種登場

ロッテリアは10月15日、「秋の収穫バーガーフェア」を開催し、「鶏ごぼうバーガー」など全4種類の新商品を期間限定で販売します。

ロッテリアで4種の「秋の収穫バーガー」

秋に旬を迎えるごぼうとにんじんを使った、和風のラインアップです。

▲鶏ごぼうバーガー 560円

店内で手仕込みしたチキン竜田に、国産ごぼうとにんじんを使ったきんぴらを合わせ、特製てりやきソース、レタス、マヨネーズをふんわりバンズで挟んだ一品です。

醤油ベースのきんぴらとジューシーなチキン竜田、焦がし醤油の香ばしいてりやきソースが織りなす、和風バーガーです。

▲牛カルビごぼうバーガー 590円

ハンバーグパティと甘辛く味付けした牛カルビを重ね、きんぴらやレタス、特製てりやきソース、マヨネーズをふんわりバンズで包んだバーガー。

旨みたっぷりの牛カルビと、噛むたびに素材本来の味わいが口いっぱいに広がるきんぴらは相性抜群とのことです。

▲旨辛鶏ごぼうバーガー 590円

鶏ごぼうバーガーに、唐辛子の辛みとニンニクの旨み、ビネガーの酸味をバランスよく効かせた特製旨辛ソースをプラス。旨辛ソースの刺激がチキン竜田ときんぴらの味わいをさらに引き立てます。

▲旨辛牛カルビごぼうバーガー 620円

牛カルビごぼうバーガーに旨辛ソースを加え、濃厚な牛カルビと香ばしいきんぴらの組み合わせをよりパンチのある味わいに。ガツンと食べ応えのあるバーガーです。

甘辛てりやき×ごぼうの香ばしさ！

秋の味覚を手軽に楽しめる、旬のごぼうを主役にした和風バーガー。てりやきソースと旨辛ソース、どちらの味を選ぶか迷ってしまいそうです。

フェアは一部店舗を除く全国177店舗で実施され、11月上旬まで販売予定です。なくなり次第終了します。気になる人はお早めに！

※価格は税込み表記です。