吉野家が人気ラーメンとコラボ！「とんこつ醤油牛鍋膳」が発売へ

牛めしの「吉野家」は冬季限定メニューとして、定番「牛すき鍋膳」と、広島発のラーメンチェーン「ばり嗎」とのコラボ商品「とんこつ醤油牛鍋膳」を、10月17日から全国の店舗で販売します。

吉野家初、ラーメンチェーンとコラボした「とんこつ醤油牛鍋」

ウィズリンクが展開する「ばり嗎」は、海外にも出店する成長著しいラーメンブランドで、2019年に吉野家ホールディングスのグループに加わりました。吉野家がラーメンブランドとコラボするのは今回が初めてです。

定番の「牛すき鍋膳」は、大判の牛肉、白菜、ねぎ、豆苗、人参、絹豆腐、きしめんを組み合わせた具材に、玉子、ご飯、漬物がセットになった満足感の高い鍋膳です。また、同時に「牛すき丼」も販売されます。

一方の「ばり嗎監修とんこつ醤油牛鍋膳」は、豚骨と鶏ガラをじっくり炊き上げ、醤油のコクを重ねた濃厚かつクリーミーな味わいを特徴としています。「牛すき鍋膳」の具材に加え、にんにくをフライドガーリック・おろし・刻みにんにくとして使用した「にんにくマシマシだれ」でピリ辛に味変も可能です。



■牛すき鍋膳 店内899円、テイクアウト883円

■ばり嗎監修とんこつ醤油牛鍋膳 店内899円、テイクアウト883円

■牛すき丼 店内655円、テイクアウト643円

家庭で楽しめる濃厚とんこつ醤油鍋つゆも！

さらに、吉野家公式通販ショップは9月19日より、新商品「ばり嗎監修とんこつ醤油鍋つゆ」（2袋999円）の販売を開始します。

豚骨と鶏ガラの旨みをじっくり引き出し、醤油のコクを重ねた濃厚でクリーミーなスープは、口に入れた瞬間にトロリととろける味わいです。〆にラーメンを加えれば、まるで「ばり嗎」の店舗で味わう満足感を家庭で体験できるという商品です。

広島発の濃厚スープが吉野家に登場！

「ばり嗎」の代表商品は「最強トロ炊きとんこつ鶏ガラ醤油らーめん」。今回、吉野家でもその雰囲気を楽しめるメニューが登場するということで注目度が高いです！



濃厚なとんこつ醤油スープに、にんにくをきかせた“マシマシだれ”が特徴の「ばり嗎監修とんこつ醤油牛鍋膳」は、〆のラーメンまで味わえる満足度の高い一品ではないでしょうか。



吉野家がラーメンチェーンとコラボしたことで、従来のメニューに加え、ラーメンファンにもアプローチできる新たな魅力が生まれそうです。

※価格は税込み表記です。