CIO、充電できなかったら全額返金「トライアルサポート」開始 GaN充電器「NovaPort SOLOⅡ」から

CIOは9月9日、新サービス「トライアルサポート」を開始したと発表した。対象製品を購入後、手持ちのデバイスで充電できなかった場合に、購入から30日以内であれば購入金額を全額返金する。これにより、初めて同社製品を検討するユーザーや、最新技術を搭載した製品との相性に不安を持つユーザーが、安心して製品を試せる環境を提供するとしている。

最新GaN充電器の相性不安を解消する全額返金保証

同社はサービス開始の背景について、最新技術を搭載した製品がユーザーのデバイスや環境に適合せず「思ったように充電できなかった」という声が寄せられることがあると説明。特に、今回対象となる「NovaPort SOLOⅡ」シリーズは、高出力充電器の小型化に伴う温度制御の課題を独自の技術で解決しようとする、チャレンジングな製品であるという。そのため、情報発信だけでなく、実際に手に取って試せる仕組みが重要だと考え、本サービスの開始にいたった。

トライアルサポートの対象製品は、2025年9月9日時点で「NovaPort SOLOⅡ 65W1C」および「NovaPort SOLOⅡ 100W1C」の2製品（それぞれブラック／ホワイトの2色）。購入後に手持ちのデバイスで充電が開始しない、または安全保護機能が連続して作動し実用的な充電ができない場合に、購入から30日以内に専用フォームから申請することで全額返金の対象となる。申請時には、充電できなかったデバイスの機種名や使用環境などの情報提供が必要。なお、サービス開始日である9月9日以前に購入した場合でも、10月9日まで申請期間を延長するとしている。

申請は同社公式ウェブサイト内の専用フォームで受け付け、製品の返送・到着確認後に返金手続きが進められる。なお、初期不良や保証期間内の故障については、本サービスとは別に通常の製品保証で対応する。同社の製品は通常1年の製品保証が付帯し、会員登録と延長保証登録をすることで最大2年まで延長が可能だ。