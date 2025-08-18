もうこれ板。薄すぎるモバイルバッテリーがCIOから

CIOは8月15日、クラウドファンディングサービス「Makuake」で、薄すぎるモバイルバッテリー「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」のプロジェクトを開始した。同サイトでの早期割引価格は6980円から。

薄さ4.98mm、これはもう完全に板でしょ

SMARTCOBY ULTRA SLIM 3Kの特徴は、圧倒的な薄さと軽さ。本体の厚さは4.98mm、重量は約82gで、スマートフォンよりも薄く軽い仕上がりとなっている。

同社では設計にあたり、使用する素材を厳選。0.30mm厚のステンレス製筐体で強度と内部空間を確保しつつ、ATL製の低膨張率（1.04%）のバッテリーセルと組み合わせることで、薄さと安全性の両立を実現したという。

機能面では最大7.5Wのワイヤレス充電に対応。充電パッドはマグネット内蔵で、MagSafe対応のiPhoneとも相性がよい。さらに、アップルの「探す」ネットワークを使い、ペアリングしたiPhoneから、SMARTCOBY ULTRA SLIM 3Kのおおよその位置をチェックすることも可能だ。

容量は3000mAhとやや心許ないが、薄くて軽いワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーを探しているなら、有力な選択肢となるだろう。