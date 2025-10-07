「Insta360」のカメラはラインアップ数が多く、正直どれを選べばいいのかと迷う人もいるかと思います。たくさん種類がある中で2025年8月に「日常使いの決定版」として登場したのが「Insta360 GO Ultra」です。

手のひらサイズの軽量設計で、カメラ部分を衣服や帽子、バッグに装着しても違和感がなく、ハンズフリーでの撮影にピッタリ。小型モデルで弱点だったセンサー部も大幅にアップグレードして、上位モデルに肉薄するほどの画質を実現しました。普段の生活から旅行、アウトドアまで幅広く対応できる万能カメラで、「これを選んでおけば間違いなし」と言える完成度です。

