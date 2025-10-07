このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第143回

Insta360「Go Ultra」

【話題】パワーアップした小型アクションカメラの傑作「Insta360 GO Ultra」

2025年10月07日 17時00分更新

文● ドリまつ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
Insta360 Go Ultra

Insta360「Go Ultra」

　「Insta360」のカメラはラインアップ数が多く、正直どれを選べばいいのかと迷う人もいるかと思います。たくさん種類がある中で2025年8月に「日常使いの決定版」として登場したのが「Insta360 GO Ultra」です。

　手のひらサイズの軽量設計で、カメラ部分を衣服や帽子、バッグに装着しても違和感がなく、ハンズフリーでの撮影にピッタリ。小型モデルで弱点だったセンサー部も大幅にアップグレードして、上位モデルに肉薄するほどの画質を実現しました。普段の生活から旅行、アウトドアまで幅広く対応できる万能カメラで、「これを選んでおけば間違いなし」と言える完成度です。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

Insta360 GO Ultraのメリットと注意点

Insta360 GO Ultraを購入する3つのメリット
1）センサーが大幅進化
2）4K60fps＆長時間撮影
3）SDカード対応で安心

購入時に注意したい2つのポイント
1）やや重くなった本体
2）上位機種との住み分け

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン