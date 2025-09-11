このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第119回

ソニー「RX1R III」

高い……でも欲しい！価格も立ち位置も唯一無二なソニーのアレを推したい

2025年09月11日 17時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

　世の中にカメラは星の数ほどありますが、「ここまで小さくて、しかも高画素なフルサイズ機」となると、意外なくらい選択肢がないんです。

　ソニーが出した「RX1R III」は、そんな隙間をピンポイントで突いてくる唯一無二の存在。

　片手でひょいと持てるコンデジサイズなのに、中身は本気のフルサイズセンサーと、ソニーの最新画像処理エンジン「BIONZ XR」を搭載。

　6100万画素という圧倒的な解像度を支える処理性能は、同社のハイエンド機にも採用されるもので、色再現や階調の豊かさ、暗所性能まで一段上の仕上がりを引き出してくれます。

　界隈はすでにザワザワしていますが、手にした瞬間に「これは特別なカメラだな」と感じさせてくれます。

【目次】この記事で書かれていること：

「RX1R III」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）持ち歩いて好きな時に撮る。それこそカメラの本質
2）最新世代の撮像素子と処理性能が画質を支える
3）唯一無二の所有感

購入時に注意したい2つのポイント
1）レンズは旧型から進化なし
2）価格や仕様に賛否

まとめ
詳細スペック情報

