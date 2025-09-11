世の中にカメラは星の数ほどありますが、「ここまで小さくて、しかも高画素なフルサイズ機」となると、意外なくらい選択肢がないんです。

ソニーが出した「RX1R III」は、そんな隙間をピンポイントで突いてくる唯一無二の存在。



片手でひょいと持てるコンデジサイズなのに、中身は本気のフルサイズセンサーと、ソニーの最新画像処理エンジン「BIONZ XR」を搭載。



6100万画素という圧倒的な解像度を支える処理性能は、同社のハイエンド機にも採用されるもので、色再現や階調の豊かさ、暗所性能まで一段上の仕上がりを引き出してくれます。

界隈はすでにザワザワしていますが、手にした瞬間に「これは特別なカメラだな」と感じさせてくれます。