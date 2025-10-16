コンピューターの前に座る者にとって深く付き合うインターフェースは何か？ それは、まぎれもなくキーボード。オーディオでいえばヘッドフォンのような存在と言えます。そのキーボードを自分だけのものにしたい、そのためのキートップが登場しました。

キーボードにこだわりたい人にとって、HHKB（Happy Hacking Keyboard）は最高クラスのキーボードの代表格といえます。そのHHKBシリーズの最新モデルであり、マウス機能やジェスチャーパッドまで統合したのが「HHKB Studio」。今回紹介するのは、このHHKB Studioをさらに自分だけのものにしたい人のためのキートップです。

かくいう私も、そのHHKB Studioのユーザーの1人にほかなりません。少しでも指に負担をかけることなく、自分の好みの感触で軽やかにコンピューターと対話を続けられるからです。

そんな、自分の体の一部に溶け込むことを理想とするキーボードだからこそ、キーボード本体の発売元であるPFUの公式のオプションとして発売されたのだと思います。広島県府中市で77年の歴史を誇る「松葉製作所」が手掛ける「木製キートップセット for HHKB Studio」。6個のキートップを装着してみると分かる、その満足感と魅力をお伝えします。