あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第152回

PFU「木製キートップセット for HHKB Studio」

実用性の問題じゃない！ 高級キーボードに職人仕上げの木製キートップで自分だけのキーボードが作れる

2025年10月16日 17時00分更新

文● 遠藤 諭／ドリまつ／岡本　撮影／編集⚫︎ ASCII

PFU 木製キートップセット for HHKB Studio

PFU「木製キートップセット for HHKB Studio」

　コンピューターの前に座る者にとって深く付き合うインターフェースは何か？　それは、まぎれもなくキーボード。オーディオでいえばヘッドフォンのような存在と言えます。そのキーボードを自分だけのものにしたい、そのためのキートップが登場しました。

　キーボードにこだわりたい人にとって、HHKB（Happy Hacking Keyboard）は最高クラスのキーボードの代表格といえます。そのHHKBシリーズの最新モデルであり、マウス機能やジェスチャーパッドまで統合したのが「HHKB Studio」。今回紹介するのは、このHHKB Studioをさらに自分だけのものにしたい人のためのキートップです。

　かくいう私も、そのHHKB Studioのユーザーの1人にほかなりません。少しでも指に負担をかけることなく、自分の好みの感触で軽やかにコンピューターと対話を続けられるからです。

木製キートップセット for HHKB Studio

　そんな、自分の体の一部に溶け込むことを理想とするキーボードだからこそ、キーボード本体の発売元であるPFUの公式のオプションとして発売されたのだと思います。広島県府中市で77年の歴史を誇る「松葉製作所」が手掛ける「木製キートップセット for HHKB Studio」。6個のキートップを装着してみると分かる、その満足感と魅力をお伝えします。

【目次】この記事で書かれていること：

木製キートップセット for HHKB Studioのメリットと注意点

木製キートップセット for HHKB Studioを購入する3つのメリット
1）職人の手仕事による、銘木の一枚板から削り出された特別な存在感
2）HHKB Studioの「All-in-One」思想を深化させる究極のカスタマイズ
3）タイピングを“体験”に変える、木製ならではの経年変化と所有する喜び

購入時に注意したい2つのポイント
1）価格は3万9600円、あくまで“こだわる人”のための逸品
2）天然素材ゆえの、手入れと取り扱いの繊細さが求められる

まとめ
詳細スペック情報

