あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第102回
6万円のライカ！撮ったらすぐにプリントできるインスタントカメラ「ライカ ゾフォート2」
2025年08月25日 17時00分更新
ライカといえば、カメラ好きならずとも、多くの人が憧れを抱くドイツの老舗カメラブランド。そのライカが発売しているインスタントカメラが、今回紹介する「ライカ ゾフォート2」。なんと、6万円台でライカブランドが所有できるのです。そして、このカメラの魅力、それだけではありません。
先日、私が友人夫婦宅を訪ねたときのこと。このゾフォート2を取り出すと、まず「それライカなんですか？」と興味を持たれ、次にチェキのデザインが子供っぽいので「このデザインなら欲しい」と言われました。そして、撮影した写真をプリントして渡すと、本当に心から喜んでくれました。
デジタル全盛の時代だからこそ、モノとしての写真の魅力をチェキ世代以外も求めていたわけです。しかも、このゾフォート2では、そんなアナログの楽しさに加えてデジタルの利便性も両立。デジカメとしてデータを保存でき、SNSでの発信はもちろん、スマホで撮った写真のプリンターとしても使えるのです。そんなライカ ゾフォート2の魅力をお伝えします。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）ライカカメラ社が発売する、紛れもない「ライカ」であること
2）アナログとデジタルの"いいとこ取り"をしたハイブリッド仕様
3）スマホプリンターにもなる多機能性と、豊富なアクセサリー
購入時に注意したい2つのポイント
1）カメラとしての性能は"それなり"と割り切るべし
2）同機能の製品と比べると、やはり高価
