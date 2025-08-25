ライカといえば、カメラ好きならずとも、多くの人が憧れを抱くドイツの老舗カメラブランド。そのライカが発売しているインスタントカメラが、今回紹介する「ライカ ゾフォート2」。なんと、6万円台でライカブランドが所有できるのです。そして、このカメラの魅力、それだけではありません。

先日、私が友人夫婦宅を訪ねたときのこと。このゾフォート2を取り出すと、まず「それライカなんですか？」と興味を持たれ、次にチェキのデザインが子供っぽいので「このデザインなら欲しい」と言われました。そして、撮影した写真をプリントして渡すと、本当に心から喜んでくれました。

デジタル全盛の時代だからこそ、モノとしての写真の魅力をチェキ世代以外も求めていたわけです。しかも、このゾフォート2では、そんなアナログの楽しさに加えてデジタルの利便性も両立。デジカメとしてデータを保存でき、SNSでの発信はもちろん、スマホで撮った写真のプリンターとしても使えるのです。そんなライカ ゾフォート2の魅力をお伝えします。