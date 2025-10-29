iPhone17 Airと同じ165gを実現した超軽量360°カメラ「Insta360 X4 Air」を発表&実機レビュー





Insta360が360度全天周カメラの新機種「Insta360 X4 Air」を発表した。

「X4 Air」はエントリー向けで、Airの名称の通り、小型軽量ながら、X5と同じ8K30Pの全天周動画が撮影できるのが特徴だ。

ボディーカラーは白と黒で、価格は、通常版が5万6900円、スターターキットが6万2900円で、同日発売となる。ちなみにX5は8万4800円と9万2900円なので、2万7900円と3万円、お買い求めやすくなっている。

iPhone17 Airと同じ

165gを実現した超軽量カメラ



「Insta360 X4 Air」は、従来のXシリーズと同様に、前後に2台の180度カメラを搭載することで、合成により全天周の静止画や動画が撮影できる。

X4 Airの撮像素子はX5の「1/1.28型」より小さい「1/1.8型」だが、X4の「1/2型」よりは大きくなっている。写真はX5の7200万画素から2900万画素となるが、動画は最高で8K（7680×3840ドット）で30fpsでの記録ができる。最高ビットレートは180Mbpsだ。

重さはX4の204g、X5の200gから、X4 Airでは165gを実現し、初心者やライトユーザーにも気軽に使ってもらえるカメラとなっている。

サイズはX5の46×124.5×38.2mmから、46×113.8×37mmと長辺が1cm短くなっている。

カメラとしての性能は、ISOが100-3200で、シャッター速度は1/8000秒から120秒、使用環境は-20～40℃で、防水はX5と同じ水深15mまで。

2カメラでの全天周、1カメラでの170度撮影、「見えない自撮り棒」によるドローン的な浮遊カメラ、FlowState手ブレ補正、360度水平維持が可能だ。それに加え、「ポートレートモード」を新たに搭載し、顔の明るさや色調を自動で補正してくれる。

撮影できる360度動画は、

8K：7680×3840ドット：30/ 25/ 24fps

6K：6016×3008ドット：50/ 48/ 30/ 25/ 24fps

4K：3840×1920ドット:50/ 48/ 30/ 25/ 24fps

と、X5では8Kの下が5.7K+のところ、X4 Airでは6Kでの撮影ができる。

無線通信はBluetooth5.2とWi-Fi6を内蔵し、コネクターはUSB Type-Cで充電や画像転送ができる。

バッテリーはX5の2400mAhからX4 Airでは2010mAhで、駆動時間もX5の208分から88分となる。ストレージは内蔵せず、マイクロSDカードを装着する必要がある。

通常版はカメラ本体とソフトカバー、ケーブルのみだが、スターターキットには、114cm見えない自撮り棒、レンズキャップ、予備バッテリーが付属する。