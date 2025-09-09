このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第117回

慶洋エンジニアリング「Camee」

これ革命じゃね？自撮りするのに超便利 Magsafeでくっつける背面モニター

2025年09月09日 17時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

自撮りで失敗が多い人はぜひ試してほしいガジェットです

　スマホで自撮りをするとき、つい画面に集中しちゃって構図や表情の確認がおざなりになりがち。そこで登場したのが、慶洋エンジニアリングの自撮りモニター「Camee（キャミー）」。

　この小さなモニターをスマホ背面にMagSafeでパタンと貼れば、背面カメラの映像をリアルタイムで手元に映し出せるんです。

　これにより、性能のいい背面カメラを自撮りにも大活用できるようになるというわけで、まさに革命的。こういうの欲しかったといえるガジェットとなっています！

【目次】この記事で書かれていること：

「Camee」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）表示調整が自在：正像・鏡像・180°回転で撮影シーンに対応
2）リモコンシャッター付きで集合写真も楽チン
3）約95gの軽量設計で持ち運びも気にならない

購入時に注意したい2つのポイント
1）画面サイズは4インチで480×800ドット
2）競合製品も多く存在する状況

まとめ
詳細スペック情報

