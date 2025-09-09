スマホで自撮りをするとき、つい画面に集中しちゃって構図や表情の確認がおざなりになりがち。そこで登場したのが、慶洋エンジニアリングの自撮りモニター「Camee（キャミー）」。

この小さなモニターをスマホ背面にMagSafeでパタンと貼れば、背面カメラの映像をリアルタイムで手元に映し出せるんです。

これにより、性能のいい背面カメラを自撮りにも大活用できるようになるというわけで、まさに革命的。こういうの欲しかったといえるガジェットとなっています！

