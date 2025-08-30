このページの本文へ

ローエンドモデルが登場で「Dell」ラインアップが完成です

発表会速報!! デルが14型8万円台･16型10万円台のRyzen搭載ノートPC「Dell 14/16」発売開始

2025年08月30日 00時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

　デル・テクノロジーズは8月29日に発表会を行ない、ノートPCの「Dellシリーズ」2機種8モデルを発表した。

デルが「Dell 14」と「Dell 16」を発表

　旧来のInspiron 3000/5000シリーズにあたるローエンドモデルで、14型の「Dell 14」では8万4800円から、16型の「Dell 16」も10万4800円から購入できるのが特徴で、同日発売となった。

　今回の発表で、年初から始まったDellの製品名改変が完成し、コンシューマー＆ビジネス向けの「Dell」、「Dell Plus」、「Dell Premium」、「Alienware」、ワークステーションの「Dell Pro/Pro Max」が揃った。

デルが「Dell 14」と「Dell 16」を発表

発表会ではデルの松原大氏が新製品の詳細を解説

デルが「Dell 14」と「Dell 16」を発表

デルが「Dell 14」と「Dell 16」を発表

日本AMD代表取締役副社長の関路子氏がRyzenの解説を行った

デルが「Dell 14」と「Dell 16」を発表

デルが「Dell 14」と「Dell 16」を発表

デルが「Dell 14」と「Dell 16」を発表

Ryzen 200とRyzen AI 300シリーズ採用
プラスチックとアルミボディが選択可能
「Dell 14」　(DC14255)

デルが「Dell 14」と「Dell 16」を発表

　今回のDell 14/16シリーズは、AMDのRyzen搭載で、ボディーはプラスチックとアルミニウムがある。

　Dell 14では、CPUにRyzen 5 220/7 250ろ搭載した下位モデルがプラスチックボディーで、色はプラチナシルバーとカーボンブラックの2色。

デルが「Dell 14」と「Dell 16」を発表

デルが「Dell 14」と「Dell 16」を発表

　CPUにRyzen AI 5 330/7 350を搭載する上位モデルはCopilot+PC対応で、アルミニウムボディーで色はプラチナシルバーとミッドナイトブルー。こちらは指紋認証、キーボードバックライト、プライバシーシャッター搭載のFHD Webカメラ、Wi-Fi6Eを搭載する。

　下位モデルには、指紋認証がなく、キーボードバックライトは搭載せず、シャッターなしのHDカメラ、Wi-Fi6となる。

　メインメモリーはメインボード直付けではなくスロットでDDR5 5600MT/sを16または32GB内蔵、1スロット増設可（最大32GB）だ。SSDは512GBまたは1TBで、価格は最下位のRyzen 5 220+ 16GB+ 512GBが8万4800円、最上位のRyzen AI 7 350+ 32GB+ 1TBが17万4000円となる。

デルが「Dell 14」と「Dell 16」を発表

デルが「Dell 14」と「Dell 16」を発表

　インターフェースやディスプレーは共通で、USB3.2Gen1 Type-Aｘ2、ヘッドホン端子、HDMI1.4、USB3.2Gen2 Type-C（DisplayPort 1.4およびPower Delivery対応）、SDカードスロット、Bluetooth 5.3を、ディスプレーはFHD+ 1920ｘ1200ドットのIPS液晶で、非光沢、300ニトを搭載する。

デルが「Dell 14」と「Dell 16」を発表

　プラスチックはサイズが314×226.15×16.9～19.9mm、重さは1.54kg～、アルミニウムは314×226.15×15.86～18.9mm、1.56kg～と、素材は異なるが重さはあまり変わらない。

デルが「Dell 14」と「Dell 16」を発表

こちらが実際に日本で発売となるモデルの日本語キーボード

テンキー搭載でも2kg切り
「Dell 16」
(DC16255 / 16256)

デルが「Dell 14」と「Dell 16」を発表

　16型はプラスチックの下位モデルがDC16255、アルミニウムの上位モデルが16256と型番が異なる。ボディーカラーは14型と同じで、それぞれ2色となる。

　下位モデルはCPUがRyzen 5 220/7 250で、上位モデルはRyze AI 7 350のみで、価格は10万4800円～18万4000円だ。

デルが「Dell 14」と「Dell 16」を発表

　14型と同様に、下位モデルは指紋認証がなく、キーボードバックライトは搭載せず、シャッターなしのHDカメラとなり、上位モデルはすべてありで、加えてSDカードスロットを搭載する。

デルが「Dell 14」と「Dell 16」を発表

　インターフェースは共通で、USB3.2Gen1 Type-A×2、USB 3.2Gen2 Type-C（DisplayPort 1.4およびPower Delivery対応）、ヘッドホン端子、HDMI1.4、WiFi-6、Bluetooth 5.3を搭載する。

　下位モデルは357.3×250.6×16.74～19.9mm、1.89kg～、上位は356.78×249.52×16.18～19.05mm、1.92kg～となる。

