本日発表！　デル、6万円台から購入できる14型ノートPC「Dell 14」発売

デル・テクノロジーズは9月3日、「New Dellシリーズ」の第3弾製品として、14型ノートPC「Dell 14（DC14250）」を発売した。価格はカスタマイズオーダーのCore 3-100U搭載、メモリー8GB、SSD 512GB構成で6万9800円～。

新モデルは、インテルCoreプロセッサー（シリーズ1）を搭載し、モバイル環境における生産性と携帯性の両立を狙った設計。

ディスプレーはFHD+（1920×1200ドット）、300nitの輝度とブルーライト軽減機能を備えたIPSパネルを搭載。

筐体は搭載プロセッサーによって仕様が異なり、Core 3および5シリーズにはプラスチック筐体を採用し、カラーはプラチナシルバーとカーボンブラックの2色展開。

一方、Core 7シリーズではアルミニウム筐体を採用し、プラチナシルバーとミッドナイトブルーの2色を用意。こちらは指紋認証機能やバックライト付きキーボードに加え、プライバシーシャッター付きのFHDウェブカメラを備える。

製品サイズ／重さは、プラスチック筐体モデルが幅314×奥行226.15×高さ16.9～19.9mm／最小構成1.54kg、アルミニウム筐体モデルが幅314×奥行226.15×高さ15.86～18.9mm／1.56kg。

ネットワークはWi-Fi 6とBluetooth 5.3に対応。バッテリー駆動時間は、Microsoft Movies & TVアプリでの動画再生時に最大14時間を実現し、60分の充電でバッテリーを最大80％まで充電できる。

インターフェースにはUSB 3.2 Gen 1 Type-Aポート×2、DisplayPort 1.4およびPower Delivery対応のUSB 3.2 Gen 2 Type-Cポート×1を搭載するほか、HDMI 1.4、SDカードスロット、ヘッドホン端子も備える。

耐久性については、MIL-STD 810Hに準拠したテストをクリアし、セキュリティー面ではハードウェアTPMを搭載。サポートは「Dell Care Plus」「Dell Care Premium」「Dell Pro Support」「Dell Pro Support Plus」など複数の選択肢が用意されており、ユーザーの利用環境に応じたサポート体制を提供する。

詳細なスペック

OS：

Windows 11 Home

CPU：

インテルCore 3-100U

インテルCore 5-120U

インテルCore 7-150U

メモリー：

8GB／16GB／32GB

ストレージ：

512GB／1TB SSD

ディスプレー：

14.0型FHD+（1920×1200ドット）

製品サイズ：

プラスチック筐体モデル

幅314×奥行226.15×高さ16.9～18.07mm／最小構成1.54kg

アルミニウム筐体モデル

幅314×奥行226.15×高さ15.86～17.31mm／最小構成1.56kg

ネットワーク：

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

電源：

65W ACアダプター

インターフェース：

USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps)×2

USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C（USB PDおよびDisplayPort対応）×1

ヘッドセットポート×1

HDMI 1.4×1

電源アダプター ポート×1