本日発表！　デル、6万円台から購入できる14型ノートPC「Dell 14」発売

2025年09月03日 19時00分更新

文● 市川／ASCII　編集⚫︎ASCII

　デル・テクノロジーズは9月3日、「New Dellシリーズ」の第3弾製品として、14型ノートPC「Dell 14（DC14250）」を発売した。価格はカスタマイズオーダーのCore 3-100U搭載、メモリー8GB、SSD 512GB構成で6万9800円～。

　新モデルは、インテルCoreプロセッサー（シリーズ1）を搭載し、モバイル環境における生産性と携帯性の両立を狙った設計。

　ディスプレーはFHD+（1920×1200ドット）、300nitの輝度とブルーライト軽減機能を備えたIPSパネルを搭載。

カーボンブラック

プラチナシルバー

　筐体は搭載プロセッサーによって仕様が異なり、Core 3および5シリーズにはプラスチック筐体を採用し、カラーはプラチナシルバーとカーボンブラックの2色展開。

　一方、Core 7シリーズではアルミニウム筐体を採用し、プラチナシルバーとミッドナイトブルーの2色を用意。こちらは指紋認証機能やバックライト付きキーボードに加え、プライバシーシャッター付きのFHDウェブカメラを備える。

　製品サイズ／重さは、プラスチック筐体モデルが幅314×奥行226.15×高さ16.9～19.9mm／最小構成1.54kg、アルミニウム筐体モデルが幅314×奥行226.15×高さ15.86～18.9mm／1.56kg。

　ネットワークはWi-Fi 6とBluetooth 5.3に対応。バッテリー駆動時間は、Microsoft Movies & TVアプリでの動画再生時に最大14時間を実現し、60分の充電でバッテリーを最大80％まで充電できる。

　インターフェースにはUSB 3.2 Gen 1 Type-Aポート×2、DisplayPort 1.4およびPower Delivery対応のUSB 3.2 Gen 2 Type-Cポート×1を搭載するほか、HDMI 1.4、SDカードスロット、ヘッドホン端子も備える。

　耐久性については、MIL-STD 810Hに準拠したテストをクリアし、セキュリティー面ではハードウェアTPMを搭載。サポートは「Dell Care Plus」「Dell Care Premium」「Dell Pro Support」「Dell Pro Support Plus」など複数の選択肢が用意されており、ユーザーの利用環境に応じたサポート体制を提供する。

詳細なスペック

OS：
　Windows 11 Home

CPU：
　インテルCore 3-100U
　インテルCore 5-120U
　インテルCore 7-150U

メモリー：
　8GB／16GB／32GB

ストレージ：
　512GB／1TB SSD

ディスプレー：
　14.0型FHD+（1920×1200ドット）

製品サイズ：
　プラスチック筐体モデル
　　幅314×奥行226.15×高さ16.9～18.07mm／最小構成1.54kg
　アルミニウム筐体モデル
　　幅314×奥行226.15×高さ15.86～17.31mm／最小構成1.56kg

ネットワーク：
　Wi-Fi 6
　Bluetooth 5.3

電源：
　65W ACアダプター

インターフェース：
　USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps)×2
　USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C（USB PDおよびDisplayPort対応）×1
　ヘッドセットポート×1
　HDMI 1.4×1
　電源アダプター ポート×1

