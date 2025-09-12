任天堂は9月12日、公式YouTubeチャンネルにて「Nintendo Direct 2025.9.12」（ニンテンドーダイレクト）を配信した。

まずは「スーパーマリオブラザーズ40周年」を記念し、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」をはじめ、完全新作タイトルとなる「マリオテニス フィーバー」や「ヨッシーとフカシギの図鑑」などの情報が公開された。

サプライズ発表としては「ドラゴンクエストVII Reimagined」のインパクトが大きい。Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用ソフトで、2026年2月5日発売予定。映像を見る限りではしっかりと「7」の質感を保ったフルリメイクといった風だった。

「ドンキーコング バナンザ」と「Pokémon LEGENDS Z-A」にそれぞれ有料追加DLCが発表されたのも大きな話題に。「メガライチュウX／メガライチュウY」など、新たなメガシンカポケモンも一挙公開された。

そしてトリには、シミュレーションRPG「ファイアーエムブレム」シリーズの最新作「ファイアーエムブレム 万紫千紅」が発表。映像を見たファンの間で「風花雪月と関係ある？」という考察と分析でSNSがにぎわっている模様。

以下に発表されたタイトルを箇条書き（タイトル、発売日、対応ハード）でまとめたので、参考にしてほしい。

●スーパーマリオギャラクシー ＋ スーパーマリオギャラクシー ２（10月2日）【Switch】

●マリオテニス フィーバー（2026年2月12日）【Switch 2】

●スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition ＋ みんなでリンリンパーク（2026年春）【Switch 2】

●ヨッシーとフカシギの図鑑（2026年春）【Switch 2】

●ポッピュコム（2025年冬）【Switch】

●流星のロックマン パーフェクトコレクション（2026年）【Switch】

●Dinkum(ディンカム)（11月6日）【Switch】

※体験版配信開始 ●トワと神樹の祈り子たち（9月18日）【Switch】

●HYKE:Northern Light(s)（9月19日）【Switch】

●紅の錬金術士と白の守護者 ～レスレリアーナのアトリエ～（9月26日）【Switch】

●ジャストダンス2026エディション（10月14日）【Switch】

●ワンス・アポン・ア・塊魂（10月23日）【Switch】

●テイルズ オブ エクシリア リマスター（10月30日）【Switch】

●ディズニー ミラネス フィットネス（12月11日）【Switch】

●トモダチコレクション わくわく生活（2026年春）【Switch】

●HADES II（9月26日）【Switch／Switch 2】

●ONE PIECE 海賊無双4 Nintendo Switch 2 Edition（2025年秋）【Switch 2】

●Overcooked 2 - オーバークック２ Nintendo Switch 2 Edition（2025年冬）【Switch 2】

●Stardew Valley: Nintendo Switch 2 Edition（2025年秋）【Switch 2】

●ヒューマン フォール フラット Nintendo Switch 2 Edition（2026年春）【Switch 2】

●カービィのエアライダー（11月20日）【Switch 2】※桜井氏の「Direct Part2」放送決定

●オバケイドロ２（10月9日）【Switch 2】

●たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！（このダイレクト終了後無料アップデート）【Switch／Switch 2】

●ゼルダ無双 封印戦記（11月6日）【Switch 2】

●ドラゴンクエストVII Reimagined（2026年2月5日）【Switch／Switch 2】

●バーチャルボーイ Nintendo Classics（2026年2月17日）【Switch／Switch 2】

●零 ～紅い蝶～ REMAKE（2026年初頭）【Switch 2】

●スイカゲーム ぷらねっと（2025年冬）【Switch／Switch 2】

●PowerWash Simulator 2（2025年秋）【Switch 2】

●FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE（2026年1月22日）【Switch 2】

●モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～（2026年3月13日）【Switch 2】

●メトロイドプライム4 ビヨンド（12月4日）【Switch／Switch 2】

●ドンキーコング バナンザ ＤＫアイランド＆エメラルドラッシュ（このダイレクト終了後）【Switch 2】

●ぽこ あ ポケモン（2026年春）【Switch 2】

●Pokémon LEGENDS Z-A（10月16日）【Switch／Switch 2】

●Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ（第1弾：10月16日／第2弾：今冬）【Switch／Switch 2】

●真・三國無双 ORIGINS（2026年1月22日）【Switch 2】

●ドラゴンクエストI＆II（10月30日）【Switch／Switch 2】

●ShapeHero Factory -シェイプヒーローファクトリー-（9月18日）【Switch／Switch 2】

●空の軌跡 the 1st（9月19日）【Switch／Switch 2】

●ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ（9月30日）【Switch／Switch 2】

●リトルナイトメア3（10月10日）【Switch／Switch 2】

●ツーポイントミュージアム（10月29日）【Switch 2】

●ドラゴンボール Sparking! ZERO（11月13日）【Switch／Switch 2】

●桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～ 東日本編＋西日本編（11月13日）【Switch／Switch 2】

●龍が如く 極（11月13日）【Switch 2】

●龍が如く 極２（11月13日）【Switch 2】

●イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード（11月14日）【Switch／Switch 2】

●オクトパストラベラー0（12月4日）【Switch／Switch 2】

●ペルソナ３ リロード（10月23日）※ダイレクト終了後体験版配信【Switch 2】

●スーパーダンガンロンパ２×２（2026年）【Switch／Switch 2】

●バイオハザード レクイエム（2026年2月27日）【Switch 2】

●バイオハザード セブン レジデント イービル ゴールドエディション グロテスクバージョン（2026年2月27日）【Switch 2】

●バイオハザード ヴィレッジ ゼットバージョン ゴールドエディション（2026年2月27日）【Switch 2】

●ファイアーエムブレム 万紫千紅（2026年）【Switch 2】

各タイトルの詳細は、のちに公開するニュース記事などを参照してもらいたい。

