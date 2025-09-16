9月12日に任天堂が公開した「Nintendo Direct 2025.9.12（ニンテンドーダイレクト）」内にて、「カービィのエアライダー Direct」第2回の放送決定が発表されたことについて、ゲームクリエイターの桜井政博氏は9月13日、自身のX（Twitter）でコメントを投稿した。

本人いわく「やります! すぐに作れるものでもないですが、気長にお待ちください。」とのこと。

本Directは、桜井政博氏がディレクターとして開発を進めるNintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」の情報をお披露目するもの。第1回はたっぷり47分間の尺を取っているにも関わらず、「何回見ても飽きない内容ですからねぇ」「桜井さんの紹介動画なんて、長ければ長いほど嬉しいんですよ我々は」「“ゲーム作るには”ロスからの供給」「ただいま30周目です」などと繰り返しリピート再生する人が続出。記事執筆現在で【458万回】という驚異の視聴回数を記録している。

「カービィのエアライダー」は11月20日発売予定。第2回Directの放送決定を受け、ユーザーからは「もはや新作ゲーム発表と同格の発表ｗ」「正直一番ワクワクした」「毎月やってくれても…」と待ちきれない様子。

今回の桜井氏のコメントについては、「桜井さんもダイレクトで初めて聞いた説」「とかいって、もう収録済みだったりして」「気長に…一週間後くらい？」と、もはや言葉の裏を読んで文字通りに受け取っていないファンも多かった。

実際のところ、いつ第2回放送が来るのかは現時点で不明。桜井氏や「カービィのエアライダー」公式Xをチェックして、放送を見逃さないようにしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：カービィのエアライダー

ジャンル：レース

販売：任天堂

開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2025年11月20日

価格：8980円（パッケージ）／7980円（ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo / SORA

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.