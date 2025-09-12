任天堂は9月12日、公式情報番組「Nintendo Direct 2025.9.12」（ニンダイ）にて、1995年に発売した「バーチャルボーイ」のゲームをNintendo Switch 2／Nintendo Switchで遊べるようにすると発表した。配信日は2026年2月17日予定。

これは、「Nintendo Switch Online + 追加パック」加入者向けのサービス「バーチャルボーイ Nintendo Classics」でのこと。配信タイトルは不定期で順次配信予定だ。

遊ぶには、「バーチャルボーイ for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch」か、「バーチャルボーイ (ペーパーモデル) for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch」いずれかの専用ハードが必要となる。

当時のハードの細部までこだわって忠実に再現したモデルは、2026年2月17日発売予定で価格は9980円。本日よりマイニンテンドーストアにて予約開始。

※「Nintendo Switch Online」加入中のユーザーのみ

対して簡易的な「ペーパーモデル」は同日発売の価格は2980円。お手軽に遊べる紙製のハードとなる。

いずれも遊ぶ際はNintendo Switch 2／Nintendo Switchを差し込んでプレイする形だ。今だからこそできる「バーチャルボーイ」のゲーム体験に期待しよう。

© Nintendo