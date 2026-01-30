任天堂は1月29日、公式情報番組「トモダチコレクション わくわく生活 Direct」を配信。Nintendo Switch用ソフト「トモダチコレクション わくわく生活」を4月16日に発売すると発表した。

本作は「Mii」と呼ばれる似顔絵キャラクターを育成し、ゲーム内で暮らす住人たちの人間関係を見守る「トモコレ」シリーズ最新作だ。なんと今回は「島づくり」も可能となり、大幅に自由度が増している。

いっぽうで、トラブルを防ぐため一部の画像共有機能に制限をつけることも発表。具体的にはNintendo Switch本体機能の、スマートフォンへの画像転送機能、SNSへの直接投稿機能、画像の自動アップロード機能（Nintendo Switch 2 のみ）を制限するとのこと。

たとえば、勝手に有名人に似せたMiiを作り、ゲーム内で元となった人とかけ離れた行動をしたのを面白おかしくSNSに投稿してしまった結果、本人が怒ってしまい大きなトラブルに……。といったことを防ぐためと思われる。

任天堂は「お客様を笑顔にする」という理念に基づき、今回の制限を決定したとのこと。ユーザーからは「英断ありがとうございます」「周りの人に迷惑かからないよう気を付けよう」「悪ふざけする人は必ず出てくるからね」「これも時代ですなぁ」など、理解を示す声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：トモダチコレクション わくわく生活

ジャンル：シミュレーション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：2026年4月16日予定

価格：7128円（パッケージ）／7100円（ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo