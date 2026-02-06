コナミデジタルエンタテインメントは2月5日、シリーズ13タイトルを収録した「がんばれゴエモン大集合！」を7月2日に発売すると発表した。

本作は、「がんばれゴエモン」シリーズ40周年を記念したコレクションソフト。1986年の1作目「がんばれゴエモン！ からくり道中」をはじめ、「がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻」「がんばれゴエモン2 奇天烈将軍マッギネス」などを収録。初移植としては4作品が含まれる。

ユーザーからは「ゴエモン待ってた！」「これは激アツ」「やらなきゃ（使命感）」「ありがとうございます!!」「オタクの声帯丸出しで喜んだ」「公式がこのシーンを選ぶあたり、もう最高だなと…」「世代にぶっ刺さるのをお出しになられた感」と大興奮の声。

また、ニンダイ放送から一夜明けてもXでは「ゴエモン」がトレンドに残り続けており、大きな話題になっていることがわかる。

発売日は7月2日、対応プラットフォームはNintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）となる。価格は5478円だ。

【収録タイトル（オリジナルの発売年／プラットフォーム）】

●がんばれゴエモン！ からくり道中 (1986/FC)

●がんばれゴエモン2 (1989/FC)

●がんばれゴエモン外伝 きえた黄金キセル (1990/FC)

●がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻 (1991/SFC)

●がんばれゴエモン さらわれたエビス丸 (1991/GB)

●がんばれゴエモン外伝2 天下の財宝 (1992/FC)

●がんばれゴエモン2 奇天烈将軍マッギネス (1993/SFC)

●がんばれゴエモン3 獅子重禄兵衛のからくり卍固め (1994/SFC)

●がんばれゴエモン きらきら道中 僕がダンサーになった理由 (1995/SFC)

●それ行けエビス丸 からくり迷路 消えたゴエモンの謎!! (1996/SFC)

●がんばれゴエモン 黒船党の謎 (1997/GB)

●がんばれゴエモン 天狗党の逆襲 (1999/GB)

●がんばれゴエモン 星空士ダイナマイッツあらわる!! (2000/GBC)

※FC…ファミリーコンピュータ、SFC…スーパーファミコン、GB…ゲームボーイ、GBC…ゲームボーイカラー

【ゲーム情報】

タイトル：がんばれゴエモン大集合！

ジャンル：レトロゲームコレクション

販売：コナミデジタルエンタテインメント

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam） ※パッケージ版はSwitch／PS5のみ

発売日：2026年7月2日

価格：

通常版：5478円（パッケージ／ダウンロード）

コナミスタイル限定セット：1万1528円（パッケージ）

プレイ人数：1～4人 ※タイトルにより異なる

CERO：A（全年齢対象）

©Konami Digital Entertainment