任天堂は1月26日、公式情報番組「トモダチコレクション わくわく生活 Direct」を、1月29日23時より放送すると発表した。

これは、Nintendo Switch用ソフト「トモダチコレクション わくわく生活」のくわしい情報をお届けする番組。放送時間は約20分になる。

本作は「Mii」と呼ばれるキャラクターを登録し、架空の島で生活する様子を観察したりお世話したりする「トモコレ」シリーズの最新作。2009年の初代「トモダチコレクション」、2013年の「トモダチコレクション 新生活」に続く、約13年ぶりの新作となる。

2025年3月のニンダイで発表され、2025年9月のニンダイでは「2026年春」に発売予定としていた。ついに今回の放送で発売日が決定するのか、ファンの期待は高まっている。

この発表にユーザーは「続報キター！」「マジで期待してます！」「リズム天国ダイレクトもあるのか!?」「集団幻覚じゃないですよね？」「最高の20分が始まります!!」「配信は、このダイレクト終了後すぐ！（だったらヤバい）」と大盛り上がり。どんな情報が来るのか、期待しよう。

・「トモダチコレクション わくわく生活 Direct」公式サイト

https://www.nintendo.com/jp/nintendo-direct/20260129/index.html

© Nintendo