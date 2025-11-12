Switch 2「ぽこ あ ポケモン」2026年3月5日発売決定 メタモンが主人公のスローライフ系ゲーム
ポケモンは11月11日、Nintendo Switch 2 用ソフト「ぽこ あ ポケモン」の発売日を2026年3月5日に決定したと発表。
本作は、ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームスが共同で企画および開発し、制作中のタイトル。ジャンルはスローライフ・サンドボックスゲームで、主人公はへんしんポケモンの「メタモン」となる。
木や石などを材料にして道具を作ったり、出会ったポケモンたちのわざを覚えてできることを増やしたりして、さまざまなモノを作っていく。
2025年11月13日23時からはポケモン公式YouTubeチャンネルにて、本作の特別映像がプレミア公開される。約10分間の映像で最新情報をお届けするので、ぜひチェックしよう。
【ゲーム情報】
タイトル：ぽこ あ ポケモン
ジャンル：スローライフ・サンドボックス
販売：ポケモン
開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年3月5日予定
価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：審査予定
※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。
※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。
・インターネット接続環境
・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。
©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
©2025 KOEI TECMO GAMES
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switchは任天堂の商標です。
画面は開発中のものです。