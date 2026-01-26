任天堂は2月4日、公式情報番組「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」を、2月5日23時より放送すると発表した。

本番組は、ソフトメーカーが提供するNintendo Switch 2／Nintendo Switch用ソフトの最新情報をお届けするもの。放送時間は約30分とのこと。いわゆる「ニンダイ本編」とは違い、任天堂製ソフトの紹介は控えめ（または無い）となるのが特徴だ。

この発表にユーザーは「待ってました！」「30分はけっこう長い！」「急に来たな!?」「あああああああああああ明日!?!?」「以上で決算発表を終わります――ニンダイの時間だぞオラァ！ってテンション大好き」などと大盛り上がり。

以前（7月）に行われたソフトメーカーラインナップでは、「モンスターハンターストーリーズ３ 運命の双竜」や「桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～東日本編＋西日本編」といったシリーズの完全新作が明らかになったほか、スクウェア・エニックスからのHD-2D新規IP「冒険家エリオットの千年物語」「オクトパストラベラー0」もサプライズ発表され、大きな反響を呼んだ。

今回はどんなサプライズが用意されているのか。ぜひリアルタイムでこのお祭りに参加しよう。

・「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」公式サイト

https://www.nintendo.com/jp/nintendo-direct/20260205/index.html

© Nintendo