任天堂は9月16日、任天堂のゲーム音楽をいつでもどこでも楽しめるNintendo Switch Online加入者向けサービス「Nintendo Music（ニンテンドーミュージック）」にて、「スーパーマリオギャラクシー2」の楽曲リストを追加した。

「スーパーマリオギャラクシー2」は、2010年に発売したWii向け3Dアクションゲーム。頼れるパートナーのヨッシーとともにピーチ姫を助けるため、マリオが銀河をめぐる大冒険を繰り広げる。

関連情報としては、先日のNintendo Directにて「スーパーマリオブラザーズ40周年」を記念した映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」が発表。10月2日には1と2をセットにしたNintendo Switch用ソフト「スーパーマリオギャラクシー ＋ スーパーマリオギャラクシー2」が発売される。

今回Nintendo Musicにて配信された楽曲は全70曲（2時間9分）で、「Overture」「ヨースター」「宿命の決戦」などを収録している。懐かしい音楽を聴き放題なので、チェックしてみては。

・「スーパーマリオギャラクシー ＋ スーパーマリオギャラクシー2」製品ページ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000029947

©Nintendo