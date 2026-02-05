任天堂は2月5日、公式YouTubeチャンネルにて「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」（ニンテンドーダイレクト）を配信した。

大きな話題を呼んだのは「がんばれゴエモン」のシリーズ40周年を記念して作られた「がんばれゴエモン大集合！」。13作品も収録しており、「太っ腹！」「熱いあの時代が帰ってくる！」「まだゴエモンがんばれるじゃねぇか…！」など、往年のファンから感慨深い声が寄せられている。

また、「カルドセプト ビギンズ」「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」「亰都ザナドゥ -桜花幻舞-」など、初発表となったシリーズ最新作も話題に。「カルドセプトやりたすぎるだろ」「パノラマサイトもうすぐじゃねーか！？」「ザナドゥ気になる…まさかの横スクロール」と、新情報に驚きをあらわにする声が多かった。

以下に発表されたタイトルを箇条書き（タイトル、発売日、対応ハード）でまとめたので、参考にしてほしい。

●パワフルプロ野球2026-2027（2026年夏）【Switch】

●がんばれゴエモン大集合！（7月2日）【Switch】

●キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS（2026年）【Switch】

●テイルズ オブ ベルセリア リマスター（2月26日）【Switch】

●デイモン&ベイビー（3月26日）【Switch】

●OFF（3月26日）【Switch】

●エトランジュ オーヴァーロード（3月26日）【Switch】

●KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ（4月23日）【Switch】

●Constance（5月1日）【Switch】

●パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語（2/19）【Switch】

●TOKYO SCRAMBLE（2/12）【Switch 2】

●GRANBLUE FANTASY: Relink- Endless Ragnarok（7月9日）【Switch 2】

●スーパーボンバーマン コレクション（ダイレクト終了後配信）【Switch／Switch 2】

●Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition（5/21）【Switch 2】

●デジモンストーリー タイムストレンジャー（7/9）【Switch／Switch 2】

●Valheim（ヴァルヘイム）（2026年）【Switch 2】

●FINAL FANTASY VII REBIRTH（6/3）【Switch 2】

●eFootball Kick-Off!（2026年夏）【Switch 2】

●プラグマタ（4/24）【Switch 2】※体験版配信

●オービタルズ（2026年夏）【Switch 2】

●カルドセプト ビギンズ（7/16）【Switch／Switch 2】

●アーケードアーカイブス2 レイブレーサー（2月26日）【Switch／Switch 2】

●コンソールアーカイブス ドラえもん（未定）【Switch 2】

●コンソールアーカイブス UFO -A day in the life（未定）【Switch 2】

●コンソールアーカイブス クールボーダーズ（ダイレクト終了後配信）【Switch 2】

●コンソールアーカイブス 忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣（ダイレクト終了後配信）【Switch 2】

●アナザーエデン ビギンズ（2026年夏）【Switch／Switch 2】

●モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～（3/13）【Switch 2】※体験版配信

●冒険家エリオットの千年物語（6/18）【Switch 2】

●ドラゴンクエストⅦ Reimagined（発売中）【Switch／Switch 2】

●龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties（2月12日）【Switch 2】

●REANIMAL（リアニマル）（2月13日）【Switch 2】

●零 ～紅い蝶～ REMAKE（3月12日）【Switch 2】

●シニガミ姫と異書館ノ怪物（4月30日）【Switch／Switch 2】

●Hollow Knight –Nintendo Switch 2 Edition（ダイレクト終了後配信）【Switch 2】

●亰都ザナドゥ -桜花幻舞-（2026年夏）【Switch／Switch 2】

●インディ・ジョーンズ/大いなる円環（5月12日）【Switch 2】

●Fallout 4: Anniversary Edition（2月25日）【Switch 2】

●The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered（2026年）【Switch 2】

●バイオハザード レクイエム（2/27）【Switch 2】

●バイオハザード セブン レジデント イービル ゴールドエディション グロテスクバージョン（2月27日）【Switch 2】

●バイオハザード ヴィレッジ ゼットバージョン ゴールドエディション（2月27日）【Switch 2】

各タイトルの詳細は、のちに公開するニュース記事などを参照してもらいたい。

