SIMPLEシリーズ『THE 麻雀』や『THE ビリヤード』が初セール！
D3Pの人気タイトルが最大90％オフ！ニンテンドーeショップで「アーリーサマーセール」を開催中
ディースリー・パブリッシャーは5月28日、Nintendo Switch 2 ＆ Nintendo Switchソフトが最大90％オフで購入できる「アーリーサマーセール」を、ニンテンドーeショップで開催。セール期間は、2026年6月17日まで。
今回のセールでは、Switch 2 で遊べるSIMPLEシリーズ『THE 麻雀』と『THE ビリヤード』が初登場。家族や友だち、世界中の人と対戦して盛り上がろう。さらに『ゼンシンマシンガール』『Nightshade／百花百狼』など多数タイトルが過去最大割引に。
大人気ゲーム『地球防衛軍3』『オメガラビリンス ライフ』DX版、「あのゲー」シリーズなども超お買い得となっている。
以下ではセール対象タイトルをピックアップして紹介。そのほかにも人気のタイトルが多数ラインアップしているので、詳しくはセールページを確認してほしい。
▼セールページはこちら！
https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale
■セールタイトル（一部）
●『SIMPLEシリーズ for Nintendo Switch 2 Vol.1 THE 麻雀』
1980円 → 1580円（20％オフ） セール初登場！
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000106328
©2025 D3PUBLISHER
●『ゼンシンマシンガール』
6980円 → 3490円（50％オフ） 過去最大割引！
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000097445
©2025 YUKE'S
©2025 D3PUBLISHER
●『Nightshade／百花百狼』
4888円 → 2440円（50％オフ） 過去最大割引！
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000014420
©2018 RED ©2018 D3 PUBLISHER
『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』
4888円 → 1490円（70％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000036939
©2021 SANDLOT ©2021 D3 PUBLISHER
■全セールタイトルリスト
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります