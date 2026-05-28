ディースリー・パブリッシャーは5月28日、Nintendo Switch 2 ＆ Nintendo Switchソフトが最大90％オフで購入できる「アーリーサマーセール」を、ニンテンドーeショップで開催。セール期間は、2026年6月17日まで。

今回のセールでは、Switch 2 で遊べるSIMPLEシリーズ『THE 麻雀』と『THE ビリヤード』が初登場。家族や友だち、世界中の人と対戦して盛り上がろう。さらに『ゼンシンマシンガール』『Nightshade／百花百狼』など多数タイトルが過去最大割引に。

大人気ゲーム『地球防衛軍3』『オメガラビリンス ライフ』DX版、「あのゲー」シリーズなども超お買い得となっている。

以下ではセール対象タイトルをピックアップして紹介。そのほかにも人気のタイトルが多数ラインアップしているので、詳しくはセールページを確認してほしい。

▼セールページはこちら！

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

■セールタイトル（一部）

●『SIMPLEシリーズ for Nintendo Switch 2 Vol.1 THE 麻雀』

1980円 → 1580円（20％オフ） セール初登場！

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000106328

©2025 D3PUBLISHER

●『ゼンシンマシンガール』

6980円 → 3490円（50％オフ） 過去最大割引！

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000097445

©2025 YUKE'S

©2025 D3PUBLISHER

●『Nightshade／百花百狼』

4888円 → 2440円（50％オフ） 過去最大割引！

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000014420

©2018 RED ©2018 D3 PUBLISHER

『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』

4888円 → 1490円（70％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000036939

©2021 SANDLOT ©2021 D3 PUBLISHER

■全セールタイトルリスト