スクウェア・エニックスは9月16日、「ドラゴンクエスト」シリーズ新作スマートフォン向けタイトル「ドラゴンクエスト スマッシュグロウ」を発表した。ティザーPVを9月17日22時よりYouTubeにてプレミア公開する。映像は約1分30秒とのこと。

ユーザーからは「いきなり発表来た！」「ライバルズみたいなのお願い」「クロスブレイド的なやつ？」「スライムをのんびり飼うアプリ“スライム牧場”作ろうぜ」「いろんなジャンルに手を出してくれるのは嬉しい」「名前からモンストっぽい？」と期待、予想する声が寄せられている。

一方、スクウェア・エニックスのスマートフォン向けゲームと言うと、先日「星のドラゴンクエスト」と「FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS」のサービス終了告知が記憶に新しい。

それを受けて「大丈夫かなぁ」「スクエニさん、力入れてほしいのはそこじゃない」「サ終こわい」など、不安を覚える声も。2023年6月～2024年7月に配信されていた「ドラゴンクエスト チャンピオンズ」を思い出す人もいた。

先日のニンダイではサプライズでリメイク作品「ドラゴンクエストVII Reimagined」を発表し、10月30日にはHD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」の発売を控え、盛り上がりを見せている「ドラゴンクエスト」シリーズ。もちろん最新作「ドラゴンクエストXII」の情報も首を長くしてお待ちしております。

