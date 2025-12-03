任天堂、新作映画「マリオ」ロゼッタ役に坂本真綾さん クッパJr.役は山下大輝さん
任天堂は12月3日、2026年4月24日公開の新作映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」について、日本語版トレーラーを公開した。
合わせて日本語版の声優キャストも解禁され、マリオ役を宮野真守さん、クッパ役を三宅健太さんが演じるなど、前作声優キャスト陣は続投することが判明。本作初登場となるロゼッタ役は坂本真綾さん、クッパJr.役は山下大輝さんが担当する。
この発表にユーザーからは「クッパ親子の声優が『僕のヒーローアカデミア』の出久とオールマイトになるとは」「クッパJr.に山下大輝さんは解釈一致すぎる！」「ロゼッタ姫のミステリアスな感じは坂本真綾さんがぴったり！」「もう宇宙じゃなくて私の脳が銀河爆発してしまいそう」など、新キャストの抜擢も好評の声が寄せられていた。
宮本です。日本で2026年4月24日に劇場公開する映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の日本語版トレーラーができました。前作から続投する声優キャストに加え、初登場のロゼッタを坂本真綾さん、クッパJr.を山下大輝さんに演じてもらいます。こだわりの日本語版も、ぜひお楽しみください。— 任天堂株式会社 (@Nintendo) December 2, 2025
