任天堂は12月3日、2026年4月24日公開の新作映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」について、日本語版トレーラーを公開した。

合わせて日本語版の声優キャストも解禁され、マリオ役を宮野真守さん、クッパ役を三宅健太さんが演じるなど、前作声優キャスト陣は続投することが判明。本作初登場となるロゼッタ役は坂本真綾さん、クッパJr.役は山下大輝さんが担当する。

この発表にユーザーからは「クッパ親子の声優が『僕のヒーローアカデミア』の出久とオールマイトになるとは」「クッパJr.に山下大輝さんは解釈一致すぎる！」「ロゼッタ姫のミステリアスな感じは坂本真綾さんがぴったり！」「もう宇宙じゃなくて私の脳が銀河爆発してしまいそう」など、新キャストの抜擢も好評の声が寄せられていた。

