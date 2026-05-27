カプコンは5月27日、「ストリートファイター6」で新Outfit「DriveTech Wear」を無料配布すると告知した。5月28日のイングリッド実装と同タイミングとなる。

今回の新衣装は、動きやすさと機能性を追求したスポーティなスタイル。既にキャラクターを所持していれば、アップデート後からすぐに使用可能だ。

ユーザーからは「アレクのパンツ女性陣と同じ丈なの草」「舞かわいい！」「豪鬼の無理矢理着せられてる犬感がすごくいい」「無料配布助かるー」「体操服みたいだな」「お金を払わせてほしい、切実に」「全キャラ言えるかな？みたいなメロディでワロタ」「ベガの肩パッドそのままで草」などの声が寄せられ、大いに賑わいを見せている。

じつはこの衣装、公式ストア「イーカプコン」で実際に販売されているもの（価格4400円）。記事執筆時点で在庫が△になっていたので、購入したい人はお早めに。

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）