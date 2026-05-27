「スト6」新衣装を全キャラぶん無料配布 実物も売られているスポーティなコスチューム
カプコンは5月27日、「ストリートファイター6」で新Outfit「DriveTech Wear」を無料配布すると告知した。5月28日のイングリッド実装と同タイミングとなる。
今回の新衣装は、動きやすさと機能性を追求したスポーティなスタイル。既にキャラクターを所持していれば、アップデート後からすぐに使用可能だ。
ユーザーからは「アレクのパンツ女性陣と同じ丈なの草」「舞かわいい！」「豪鬼の無理矢理着せられてる犬感がすごくいい」「無料配布助かるー」「体操服みたいだな」「お金を払わせてほしい、切実に」「全キャラ言えるかな？みたいなメロディでワロタ」「ベガの肩パッドそのままで草」などの声が寄せられ、大いに賑わいを見せている。
じつはこの衣装、公式ストア「イーカプコン」で実際に販売されているもの（価格4400円）。記事執筆時点で在庫が△になっていたので、購入したい人はお早めに。
・イーカプコン商品ページはこちら
https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009486/
【ゲーム情報】
タイトル：ストリートファイター6
ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション
ジャンル：対戦格闘
販売：カプコン
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）
Switch 2：発売中（2025年6月5日）
価格：
パッケージ通常版：8789円
ダウンロード通常版：4990円
パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円
ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円
プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）
CERO：C（15才以上対象）
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※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格となります。
※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。
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