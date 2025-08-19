リンガーハット史上最大「野菜たっぷりちゃんぽんMAX」5日間限定で発売へ

長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」は、8月27日～31日の5日間限定で、「野菜たっぷりちゃんぽんMAX」（1830円）を発売します。

5日間だけの大盛り祭！

「野菜たっぷりちゃんぽんMAX」は、8月31日の「野菜の日」にちなんだメニューで、「野菜の日キャンペーン－とうもろこし編－」として、通常480gの国産野菜をのせた「野菜たっぷりちゃんぽん」を、およそ1.7倍の831（やさい）g以上に増量します。

リンガーハットのちゃんぽん史上最大の野菜量としており、1人で挑戦するのはもちろん、家族や友人とシェアして楽しむこともできます。また、北海道産コーンも増量の対象となっています。

なお、デリバリー、テイクアウトでの販売はありません。

味変用“とまとドレッシング”登場

さらに、8月からは野菜たっぷりシリーズ専用の「とまとドレッシング」も期間限定で登場しました。野菜たっぷりシリーズの注文時に提供され、「野菜たっぷりちゃんぽんMAX」も対象です。

「とまとドレッシング」は、自然な甘さとやさしい酸味が特徴で、長崎ちゃんぽんや皿うどんとの相性を考えて開発されたドレッシングです。野菜本来の味を引き立てつつ、味変も楽しめる仕上がりになっています。

831gという圧倒的な野菜量はインパクト抜群！ とにかく野菜をたっぷり食べたいときにはうれしい内容です。販売は5日間限定なので、野菜不足を解消したい人や健康志向の人はぜひチェックしてください。

※価格は税込み表記です。