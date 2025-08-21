松屋にベトナムの「コムタム」風ポークライス登場！ちょっとピリ辛だよ

牛めしをえ提供する「松屋」は8月26日10時から、新商品「コムタム風ポークライス」を発売します。

ベトナム大使館とコラボ！「コムタム風ポークライス」

松屋では「世界紀行シリーズ」として、各国の料理をアレンジした期間限定メニューを随時展開しています。今回は、“外交メニュー”としてベトナム大使館の協力を得てメニューを開発。

「コムタム風ポークライス」は、ベトナムの伝統料理“コムタム”松屋流にアレンジした一皿で、ジューシーに焼き上げた豚肉に、ベトナム大使館の協力を得て開発した“ヌクマムソース”を合わせています。

ヌクマムソースは、魚醤のコクに玉ねぎと青唐辛子の程よい刺激が特徴。松屋ならではのアレンジを加えることで、日本人の好みにもマッチする味わいを実現したといいます。



目玉焼きの黄身を絡めることで濃厚かつまろやかな味わいに。



・コムタム風ポークライス 880円

・コムタム風ポークライス ビールセット 1280円



「コムタム風ポークライス」は持ち帰りにも対応しています。ただしビールセットは店内限定での提供となります。



また、8月26日10時から9月2日10時までの期間は、モバイルクーポンを利用すると「コムタム風ポークライス」が50円引きで購入できます。

安心してください「みそ汁」ついています

様々な国の料理をアレンジして販売する松屋から、ベトナムの食文化を身近に味わえる新メニューが登場。魚醤の香りやピリ辛ソースに目玉焼きを合せたことで、ごはんがどんどん進みそうです。



そして、松屋というと「みそ汁」が付いてくることでも有名ですが、今回のメニューにもみそ汁がきちんとついてきています。ベトナム伝統料理風メニューとみそ汁とのコラボも楽しみたいところ。

50円オフのモバイルクーポンも用意されているので、気になる人はお試しを！

※価格は税込み表記です。