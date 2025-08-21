話題の「月見もっち」が今年も！“おもち”入りバーガーだよ

ウェンディーズ・ファーストキッチンとファーストキッチンでは、8月28日から「月見もっちシリーズ」を発売する。

おもち入り「月見もっちシリーズ」が

今年はウェンディーズでも

「月見もっちシリーズ」は、“おもち”を月に見立てた独自性バーガーで、毎年ファーストキッチンで秋季限定で発売され話題になっていた。今年はウェンディーズでも満を持しての登場となる。



ファーストキッチンとウェンディーズで異なるラインナップで展開する。

まず、ファーストキッチンでは、「チーズ月見もっちバーガー」をはじめとした4商品を発売。特製和だしが香るパティと醤油を加えたバンズに、お店で丁寧に焼き上げたたまごのハーモニーが楽しめる商品。店内で揚げた丸餅を一緒に挟んでいる。



【ファーストキッチンラインナップ】

▲「チーズ月見もっちバーガー」単品950円

お店で丁寧に焼き上げたたまごと、オリジナルてりやきソースを絡ませた揚げ餅にコクのあるチェダーチーズをトッピング。ファーストキッチンの特製和だしが香るパティと醤油を加えたバンズを使用した、和の旨味がぎゅっと詰まった秋限定・月見バーガー。

▲「月見もっちバーガー」単品920円

お店で丁寧に焼き上げたたまごと、オリジナルてりやきソースを絡ませた揚げ餅に、ベーコンをトッピング。ファーストキッチンの特製和だしが香るパティと醤油を加えたバンズを使用した、和の旨味がぎゅっと詰まった秋限定・月見バーガー。

▲「月見もっちチキン竜田バーガー」単品790円

お店で丁寧に焼き上げたたまごと、オリジナルてりやきソースを絡ませた揚げ餅にベーコンをトッピング。ファーストキッチンのしょうが香るザクザクとした衣が特徴のチキン竜田と、醤油を加えたバンズを使用した、和の旨味を存分に味わうことができる秋限定・月見バーガー。

▲「Jr.月見もっちバーガー」単品640円

月見もっちバーガーをJr.サイズにアレンジ。もちもちの丸餅とふわふわたまごにてりやきソースの程よいバランス感が楽しめる、秋限定・月見バーガー。

初登場となるウェンディーズは「アメリカン×和」がテーマ

一方の、ウェンディーズでは、アメリカンと和の融合した商品として5商品を発売。



イチオシ商品は、アメリカのWendy’sの定番で日本でも大人気の 「ベーコネーターUSA」を、日本のおもちとたまごでアレンジした「月見もっちTMベーコネーター」。



その他、黒トリュフを使用した「トリュフ月見もっちベーコネーター」や、ボリューム感を抑えたJr.サイズのバーガーなど、さまざまなバリエーションを展開。



いずれも、ファーストキッチン同様に店内で揚げた丸餅を一緒に使用している。

【ウェンディーズ・ファーストキッチンラインナップ】



▲「トリュフ月見もっちベーコネーター」単品1450円

本場アメリカのWendy’sの定番で日本でも大人気のベーコネーターUSAを月見バージョンにアレンジした、期間限定商品。



月見の季節にピッタリなもちもちの丸餅とふわふわたまごに、香りのよい刻んだ黒トリュフを加えたてりやきソースを組み合わせている。旨味の詰まったカリカリのベーコンとおもち、そしてトリュフの相性抜群な、見た目にもインパクトのあるプレミアム月見バーガー。

▲「月見もっちベーコネーター」単品1190円

大人気ベーコネーターをベースに、もちもちの丸餅とふわふわたまご、オリジナルてりやきソースを組み合わせている。アップルウッドで燻製した香ばしいカリカリのベーコンにおもちの食感が楽しめる、アメリカンと和が融合した個性派月見バーガー。

▲「トリュフ月見もっちバーガー」単品1250円

月見の季節にピッタリなもちもちの丸餅とふわふわたまごに、香りのよい刻んだ黒トリュフを加えたてりやきソースを組み合わせている。WFKオリジナルのジューシーなビーフ100%パティの旨味とトリュフの香りが楽しめる、秋限定・月見バーガー。

▲「月見もっちバーガー」単品950円

月見の季節にピッタリなもちもちの丸餅とふわふわたまごに、オリジナルてりやきソースを組み合わせている。ウェンディーズのジューシーなビーフ100%パティの旨味が堪能できる、秋限定・月見バーガー。

▲「Jr.月見もっち™バーガー」単品650円

月見もっち™バーガーをJr.サイズにアレンジ。もちもちの丸餅とふわふわたまごに、てりやきソースの程よいバランス感が楽しめる、秋限定・月見バーガー。

どっちを楽しむか迷う〜！

ウェンディーズのアメリカン月見と、ファーストキッチンの和の旨味が詰まった月見、それぞれの強みを生かした秋季限定バーガー、どちらを楽しむか迷ってしまう。



それにしてもアメリカンな印象があるウェンディーズから、おもちのバーガーが出るとは意外！

まだまだ暑い毎日だけれども、「月見もっちシリーズ」を堪能すればひと足先に秋の気分が楽しめそうだ！

（※文中の価格はすべて税込）