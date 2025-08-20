ほっともっと人気「海鮮天丼」復活！ 上天丼はエビが5尾とたっぷり

ほっともっとは8月27日から、期間限定で「海鮮天丼」を発売します。

海鮮と野菜を組み合わせた6種類の天ぷらを味わえる人気商品で、今回から新たにカレイの天ぷらが加わります。

天丼のたれは地域ごとに異なり、東日本では鰹節と醤油を効かせたすっきりとした味わい、西日本では鰹や昆布、椎茸などの旨みに濃口醤油を合わせたまろやかな甘みを特徴としています。

エビを贅沢に5尾盛り付けた“上”や、玉子でとじた“天とじ”、もち麦ごはんを使用した“もちミニ”など、多彩なメニューをラインアップします。

▲海鮮天丼 680円

エビ2尾、イカ、カレイの海鮮3種類に加え、サツマイモ、レンコン、スナップエンドウの野菜3種類を盛り合わせた丼です。

▲上・海鮮天丼 890円

エビを贅沢に5尾使用し、イカやカレイ、野菜も組み合わせた豪華な一杯です。

▲海鮮天とじ丼 730円

海鮮天ぷらを甘めの醤油だれで煮込み、玉子でふんわりとじた丼です。

▲海鮮天ぷら弁当 740円

天ぷらをセパレートで楽しめる弁当です。

▲もちミニ 海鮮天丼 620円

もち麦ごはんを使った小さめの丼で、“ほどよい満足感”を得られるサイズ。

カレイが加わりパワーアップ！

ラインアップが豊富で、ボリューム重視から軽めのサイズまで選べるのが魅力です。海鮮天丼にカレイが加わったことで、さらにバリエーション豊かな味わいを楽しめそうです。

※価格は税込み表記です。