8月27日スタート
最高か！びくドンの「月見」は“てりマヨ”バーグ！甘辛な秋メニュー
2025年08月21日 15時30分更新
ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は8月27日から「日本の秋に、月見ハンバーグ。」フェアを期間限定で開催する。
ラインナップ豊富な月見メニューが登場！
びっくりドンキーでは月見シーズンに向けて昨年と同様「月見てりたまマヨバーグディッシュ」をはじめとした月見メニューを展開。
秋空に浮かぶまんまるの月のようなたまごがのったメニューで季節を彩る。
▲「月見てりたまマヨバーグディッシュ」（S：1370円、M：1550円、L：1850円）
黒みりんを使用したオリジナルてりやきソースで甘辛な味わいとまろやかなコクを楽しめる。卵黄とたまごサラダを混ぜて味わう一品。
▲「ベーコンエッグベネバーグディッシュ」（S：1370円、M：1550円、L：1850円）
ベーコン、マッシュポテト、オランデーズソースにとろ～り卵黄がマッチした、食べ応えのある一品。オランデーズソースとハンバーグソースはご飯との相性も抜群という。
▲「月見てりたまマヨポテト」（790円）
揚げたてホクホクのフライドポテトに甘辛なオリジナルてりやきソースとマヨネーズを加え、卵黄とたまごサラダをのせた、おつまみとしてもぴったりな一品。卵黄とたまごサラダを混ぜて楽しめる。
見た目も楽しい〜！
日本の秋を味覚と視覚で楽しめるびっくりドンキーでしか味わえない月見メニューが今年も。目で見て楽しんだあとはとろ～り卵をたっぷりからめていただきたい！
（※文中の価格はすべて税込）
