カプコンは8月20日、「モンスターハンターワイルズ」とスクウェア・エニックスのオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV（FF14）」の相互コラボレーションを発表した。

ドイツのケルンで開催される欧州最大級のゲームイベント「gamescom 2025」にて発表された。「モンハンワイルズ」側のコラボイベントは、2025年9月末の「無料タイトルアップデート第3弾」での配信を予定しているとのこと。

「モンハンワイルズ」には、追加モンスターとして「オメガ・プラネテス」が登場。過去には「モンスターハンター：ワールド」でベヒーモスが登場したこともあり、“それ以上の手強さ”に期待する声が相次いでいる。

また、騎乗できるチョコボや、サボテンダーなどのコンテンツも登場。続報に期待しよう。

さらに、「FF14」では護竜「アルシュベルド」がエオルゼアの地に降臨する。ティザートレーラーでは、大地を疾走し空を滑空するセクレトやオトモアイルーの姿なども。

こちらの配信は2025年10月を予定しており、プレイするには「キャラクターレベルを100にする」「メインクエスト“黄金のレガシー”をコンプリートする」という条件がある。これから「FF14」を始める冒険者は、頑張って進めよう。

なお、記事執筆現在「FF14」は最大40％オフのサマーセールを開催中。PS5／PS4／PC（Windows／Mac）版は8月27日まで、Xbox Series X|S版は9月2日までお買い得価格で購入できる。拡張パック「黄金のレガシー」まで入ったコンプリートパックが3828円となるので、お見逃しなく！

・「モンハンワイルズ」コラボ特設サイト

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/topics/collabo-ff14/

・「FF14」コラボ特設サイト

https://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/special/monsterhunterwilds/

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

© SQUARE ENIX

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO