「モンハンワイルズ」×「FFXIV」相互コラボ決定 ワイルズにオメガ、エオルゼアにアルシュベルドが襲来！
2025年08月20日 14時30分更新
カプコンは8月20日、「モンスターハンターワイルズ」とスクウェア・エニックスのオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV（FF14）」の相互コラボレーションを発表した。
ドイツのケルンで開催される欧州最大級のゲームイベント「gamescom 2025」にて発表された。「モンハンワイルズ」側のコラボイベントは、2025年9月末の「無料タイトルアップデート第3弾」での配信を予定しているとのこと。
「モンハンワイルズ」には、追加モンスターとして「オメガ・プラネテス」が登場。過去には「モンスターハンター：ワールド」でベヒーモスが登場したこともあり、“それ以上の手強さ”に期待する声が相次いでいる。
また、騎乗できるチョコボや、サボテンダーなどのコンテンツも登場。続報に期待しよう。
さらに、「FF14」では護竜「アルシュベルド」がエオルゼアの地に降臨する。ティザートレーラーでは、大地を疾走し空を滑空するセクレトやオトモアイルーの姿なども。
こちらの配信は2025年10月を予定しており、プレイするには「キャラクターレベルを100にする」「メインクエスト“黄金のレガシー”をコンプリートする」という条件がある。これから「FF14」を始める冒険者は、頑張って進めよう。
なお、記事執筆現在「FF14」は最大40％オフのサマーセールを開催中。PS5／PS4／PC（Windows／Mac）版は8月27日まで、Xbox Series X|S版は9月2日までお買い得価格で購入できる。拡張パック「黄金のレガシー」まで入ったコンプリートパックが3828円となるので、お見逃しなく！
・「モンハンワイルズ」コラボ特設サイト
https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/topics/collabo-ff14/
・「FF14」コラボ特設サイト
https://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/special/monsterhunterwilds/
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。
© SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
