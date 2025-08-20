がおー 「モンハンワイルズ」ドシャグマフェイクが手に入る新イベクエ ピッケル装備のクエは延期
カプコンは8月20日、「モンスターハンターワイルズ」における最新情報を公開。特別な素材を集めて「ドシャグマ」モチーフの頭防具を作れるものや、「Championship」のチャレンジクエストを9月3日より配信する。
また、本日より装飾品が多く手に入るイベントクエスト「千の光はすべて刃」と「白き王子の豪勇魂」が配信中。ピッケルモチーフの片手剣・太刀が作れるイベントクエスト「大好物は鉱石です！！」については、問題が発覚したため配信を延期することとなった。新たな配信日時はあらためて告知するという。
イベントクエスト「蛮行容貌」
フィールド：隔ての砂原
受注・参加条件：HR9以上
クリア条件：ドシャグマ（ボス個体）の捕獲
初回配信期間：2025年9月3日9時～9月17日8時59分
チャレンジクエスト「イベント：頂への導火線」
フィールド：竜谷の跡地
受注・参加条件：HR16以上
クリア条件：ケマトリスの討伐
初回配信期間：2025年9月3日9時～11月5日8時59分
・イベントクエストスケジュール（公式サイト）
https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule
