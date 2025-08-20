カプコンは8月20日、「モンスターハンターワイルズ」における最新情報を公開。特別な素材を集めて「ドシャグマ」モチーフの頭防具を作れるものや、「Championship」のチャレンジクエストを9月3日より配信する。

また、本日より装飾品が多く手に入るイベントクエスト「千の光はすべて刃」と「白き王子の豪勇魂」が配信中。ピッケルモチーフの片手剣・太刀が作れるイベントクエスト「大好物は鉱石です！！」については、問題が発覚したため配信を延期することとなった。新たな配信日時はあらためて告知するという。

イベントクエスト「蛮行容貌」

フィールド：隔ての砂原

受注・参加条件：HR9以上

クリア条件：ドシャグマ（ボス個体）の捕獲

初回配信期間：2025年9月3日9時～9月17日8時59分

チャレンジクエスト「イベント：頂への導火線」

フィールド：竜谷の跡地

受注・参加条件：HR16以上

クリア条件：ケマトリスの討伐

初回配信期間：2025年9月3日9時～11月5日8時59分

・イベントクエストスケジュール（公式サイト）

https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

