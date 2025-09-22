カプコンは9月19日、9月25日～28日にかけて開催される「東京ゲームショウ2025」において実施する「モンスターハンターワイルズ」の特別試遊「オメガ・プラネテス」討伐クエストの武器・防具情報を公開した。

オメガは、9月末に配信予定の無料タイトルアップデート第3弾で追加される「ファイナルファンタジーXIV」とのコラボレーションモンスターのこと。「ファイナルファンタジー」シリーズでも裏ボス的な扱いのヤバイ奴がワイルズの世界に登場するとあり、アップデート前から注目が集まっている。

今回公開されたのはTGSで体験できる特別試遊版におけるプレイヤー側の武器・防具情報。闘技大会のようにあらかじめ装備が決まっている仕様だ。その内容からはさまざまな「オメガ」の情報を察することができる。

ユーザーからは「雷と火属性があるってことは、弱点属性がチェンジするんだな」「麻痺武器が採用されてるのを見るに、ヤバい大技を麻痺でキャンセルするとか？」「ガード強化必須か……ってことはガード不可の即死級攻撃が来る？」「何人倒せるか楽しみ」など、考察がはかどっている模様。

なお、本試遊では来場者同士によるマルチプレイ（基本4名1組）となり、「モンハンワイルズ」経験者向けの難易度と案内されている。ソロプレイの試遊はないと思われるので、覚悟して臨もう。

「試遊整理券」は、カプコンブース「モンスターハンターワイルズ」コーナー付近にて先着順で配布予定。券は数に限りがあるので、なるべく早く向かうといいだろう。

・「モンハンワイルズ」コラボ特設サイト

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/topics/collabo-ff14/

・「FF14」コラボ特設サイト

https://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/special/monsterhunterwilds/

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

