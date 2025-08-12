カプコンは8月12日、「モンスターハンターワイルズ」で8月13日8時50分～11時30分に実施する「Ver.1.021アップデート」の概要と、徳田ディレクターによる解説ページを公開した。

そこでは、現在の最高難易度である★8を超える★9モンスターが登場することが判明。対象は「レ・ダウ」「ウズ・トゥナ」「ヌ・エグドラ」「ジン・ダハド」「ゴア・マガラ」「アルシュベルド」「タマミツネ」「ラギアクルス」「セルレギオス」の歴戦個体となり、どのモンスターも狩りにかけた労力に見合った報酬がもらえる形を目指して調整を行なっているという。

クエストクリア時に鑑定され、ランダムな性能が付与される「鑑定護石」に変化する「光るお守り」は、★9モンスターの報酬で手に入る。新たなスキルビルドや武器・防具を試してみたくなるような要素となることを目指すという。

武器バランスの調整は、不具合修正のみ実施する「ガンランス」と「弓」を除く11種（大剣、太刀、片手剣、双剣、狩猟笛、ランス、スラッシュアックス、チャージアックス、操虫棍、ライトボウガン、ヘビィボウガン）で実施。いずれも上方調整であるとのこと。

なかでも双剣については、新たな派生アクション「廻天穿ち」を追加しているという。

概要を見たユーザーからは「神アプデやんけ」「今回はすごくポジティブな内容だった」「ほぼすべての要望に応えてくれてる」「ありがてぇ、待ってたんだ！」「頼む、本当に頼むぞ…！」と好評の声が寄せられている。

そのほか、細かな調整内容については公式ページを参照してほしい。

・アップデート概要（Ver.1.021）

https://info.monsterhunter.com/wilds/update/ja-jp/Ver.1.021.00.00.html

・ディレクターレター（2025.08）

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/topics/letter-2508/

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

