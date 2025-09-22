カプコンは9月20日、「モンスターハンターワイルズ」無料アップデート第3弾（9月末配信予定）の情報などを解禁するオンライン番組「TGS2025 カプコンオンラインプログラム」を、2025年9月24日23時より放送すると告知した。

番組は約40分間を予定しており、2026年発売予定の「プラグマタ」「流星のロックマン パーフェクトコレクション」「鬼武者Way of the Sword」「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」の最新情報をお届け。

発売済みタイトルでは「ストリートファイター6」Year3 追加キャラクター第2弾となる「C.ヴァイパー」や、「モンハンワイルズ」で2025年9月末配信予定の「無料タイトルアップデート第3弾」を紹介する。今回「バイオハザード レクイエム」についての発表はないとのこと。

この発表を受けて「モンハン」ユーザーからは「アプデ日発表まだ？」「9月末……9月26日と予想」「早くオメガ狩りたい」と、無料タイトルアップデート第3弾の日時を気にする声が多く寄せられていた。

この番組が9月24日夜なので、すでに9月末と言ってもいい頃合い。最速で「この番組のあとすぐ！」、またはTGS開催（9月25日）と同時配信、TGS終了後1日休んで9月30日いずれかのタイミングになると予想される。

ちなみに過去のデータを振り返ってみたが、第1弾アップデートは4月4日（金）、第2弾アップデートは6月30日（月）と曜日の法則性も見当たらなかった。一応、水曜日がイベントクエストの更新日ではあるが……？

いったいアップデートはいつ配信となるのか。9月24日の番組に注目が集まっている。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

