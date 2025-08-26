カプコンは8月26日、「モンスターハンターワイルズ」における最新情報を公開。世界的ギターブランド「Fender」とのコラボイベントクエストを、8月27日より配信すると告知した。あわせて、延期していたピッケルモチーフの武器を作れるイベントクエスト「大好物は鉱石です！！」も同時に配信開始する。

本コラボは「モンスターハンター」シリーズ20周年を記念したもの。イベントをクリアすると「英雄の証」を自動演奏するこだわりのジェスチャーが手に入る。

また、実際に火竜リオレウスをモチーフとした特別仕様のリアルなギターも作られている。お値段33万円で、公式サイトではすでに販売終了となっていた。

イベントクエスト「碧落に咆を奏でたり」

フィールド：竜谷の跡地

受注・参加条件：HR16以上

クリア条件：リオレウスの狩猟

初回配信期間：2025年8月27日9時～9月24日8時59分

© 2025 Fender Musical Instruments Corporation

イベントクエスト「大好物は鉱石です！！」

フィールド：竜谷の跡地

受注・参加条件：HR41以上

クリア条件：グラビモス（歴戦の個体）2頭の狩猟

初回配信期間：2025年8月27日9時～9月17日8時59分

・イベントクエストスケジュール（公式サイト）

https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。