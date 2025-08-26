英雄の証を自動演奏！「モンハンワイルズ」世界的ギターブランド「Fender」のコラボクエスト配信 8月27日から
2025年08月26日 15時30分更新
カプコンは8月26日、「モンスターハンターワイルズ」における最新情報を公開。世界的ギターブランド「Fender」とのコラボイベントクエストを、8月27日より配信すると告知した。あわせて、延期していたピッケルモチーフの武器を作れるイベントクエスト「大好物は鉱石です！！」も同時に配信開始する。
本コラボは「モンスターハンター」シリーズ20周年を記念したもの。イベントをクリアすると「英雄の証」を自動演奏するこだわりのジェスチャーが手に入る。
また、実際に火竜リオレウスをモチーフとした特別仕様のリアルなギターも作られている。お値段33万円で、公式サイトではすでに販売終了となっていた。
イベントクエスト「碧落に咆を奏でたり」
フィールド：竜谷の跡地
受注・参加条件：HR16以上
クリア条件：リオレウスの狩猟
初回配信期間：2025年8月27日9時～9月24日8時59分
© 2025 Fender Musical Instruments Corporation
イベントクエスト「大好物は鉱石です！！」
フィールド：竜谷の跡地
受注・参加条件：HR41以上
クリア条件：グラビモス（歴戦の個体）2頭の狩猟
初回配信期間：2025年8月27日9時～9月17日8時59分
・イベントクエストスケジュール（公式サイト）
https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。
